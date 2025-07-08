Ученые выявили полезный хлеб — не белый и даже не с отрубями, в два раза полезнее, чем распиаренный хлеб-фитнес

Черный хлеб — это не только основа рациона, но и источник множества полезных веществ.

Он помогает улучшить здоровье, а правильный выбор хлеба может значительно усилить его благоприятное воздействие на организм.

Польза черного хлеба для здоровья

По словам эндокринолога Марии Калошиной, ржаная мука в составе черного хлеба содержит ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина, уменьшению воспалений и улучшению чувствительности к инсулину. Это помогает предотвратить атеросклероз, диабет и другие заболевания.

Кроме того, черный хлеб содержит в два раза больше клетчатки, чем пшеничный. Клетчатка помогает очищать организм, стабилизирует уровень сахара в крови и дарит ощущение сытости на долгое время, что важно для контроля массы тела.

Как выбрать качественный черный хлеб

Состав:

Внимательно проверяйте состав. Избегайте хлеба с добавлением броматов и семикарбазида (запрещенные улучшители), а также продуктов с ненатуральными добавками. Лучше выбрать хлеб с семенами или сухофруктами, которые повышают его питательную ценность. Внешний вид:

Хлеб должен быть упругим, без признаков подгорания и не липким на ощупь. Если хлеб рассыпается или имеет плесень, лучше отказаться от покупки. Хранение:

Чтобы хлеб долго оставался свежим, храните его в морозильнике, а не в хлебнице. Это поможет сохранить его мягкость и свежесть.

Новинки в хлебной индустрии

Учёные разработали хлеб с ресвератролом, который, как показывают исследования, может снизить уровень тревожности, улучшить сон и уменьшить раздражительность. Продукт вскоре появится на полках магазинов.

Рекомендации от врачей

Отдавайте предпочтение цельнозерновому и ржаному хлебу с пророщенными злаками. Эти виды хлеба содержат больше полезных веществ и имеют меньше вредных добавок. Однако помните, что даже полезный хлеб не заменит сбалансированного питания, важно придерживаться умеренности в потреблении пищи.