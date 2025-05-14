Ученые в истерике - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию

Изменение климата может спровоцировать масштабную эпидемию грибковых инфекций. Об этом предупредила Financial Times, ссылаясь на оценки международных исследователей.

Потепление создаёт идеальные условия для размножения опасных грибков, устойчивых к лечению и угрожающих людям с ослабленным иммунитетом, предупреждает rbc.

Aspergillus: рост угрозы до 2100 года

По данным FT, распространение грибка Aspergillus уже сейчас ежегодно приводит к заражению миллионов человек. При этом летальный исход наступает примерно в 3,8 миллиона случаев. Особенно опасен аспергиллез для:

пожилых людей;

пациентов с онкологией;

людей с ослабленным иммунитетом.

Если мировое сообщество не сократит использование ископаемого топлива, к 2100 году география распространения Aspergillus увеличится на 77%, а число заражений в Европе может вырасти на 9 миллионов случаев.

Candida auris: стремительный рост

Не менее опасным остаётся грибок Candida auris — инфекция, устойчивaя к большинству противогрибковых препаратов:

впервые зафиксирована в Японии в 2009 году, но обнаружена задним числом в Корее (1996);

в США первый случай — 2016 год;

в 2021 году зафиксировано 3270 случаев, что на 95% больше, чем в 2020-м;

уровень смертности от инфекции — 30–60%.

По данным CDC, грибок передаётся через контакт с инфицированным человеком или поверхностями. В зоне риска — пожилые пациенты, люди с диабетом, онкологией и иммунодефицитом.

Почему всё это важно

По мнению учёных, человечество подошло к переломному моменту. Более 90% всех видов грибков до сих пор не изучены, а глобальное потепление ускоряет их мутацию и миграцию. В результате:

появляются новые штаммы, устойчивые к лекарствам;

растёт давление на систему здравоохранения;

увеличивается вероятность вспышек в домах престарелых и больницах.

Что можно сделать

Медики и экологи сходятся во мнении: необходима срочная координация действий на международном уровне. В первую очередь — снижение выбросов парниковых газов, усиление мониторинга патогенов и развитие систем ранней диагностики грибковых инфекций, сообщает lenta.