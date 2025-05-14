Ученые в истерике - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию
sechenov.ru
Изменение климата может спровоцировать масштабную эпидемию грибковых инфекций. Об этом предупредила Financial Times, ссылаясь на оценки международных исследователей.
Потепление создаёт идеальные условия для размножения опасных грибков, устойчивых к лечению и угрожающих людям с ослабленным иммунитетом, предупреждает rbc.
Aspergillus: рост угрозы до 2100 года
По данным FT, распространение грибка Aspergillus уже сейчас ежегодно приводит к заражению миллионов человек. При этом летальный исход наступает примерно в 3,8 миллиона случаев. Особенно опасен аспергиллез для:
- пожилых людей;
- пациентов с онкологией;
- людей с ослабленным иммунитетом.
Если мировое сообщество не сократит использование ископаемого топлива, к 2100 году география распространения Aspergillus увеличится на 77%, а число заражений в Европе может вырасти на 9 миллионов случаев.
Candida auris: стремительный рост
Не менее опасным остаётся грибок Candida auris — инфекция, устойчивaя к большинству противогрибковых препаратов:
- впервые зафиксирована в Японии в 2009 году, но обнаружена задним числом в Корее (1996);
- в США первый случай — 2016 год;
- в 2021 году зафиксировано 3270 случаев, что на 95% больше, чем в 2020-м;
- уровень смертности от инфекции — 30–60%.
По данным CDC, грибок передаётся через контакт с инфицированным человеком или поверхностями. В зоне риска — пожилые пациенты, люди с диабетом, онкологией и иммунодефицитом.
Почему всё это важно
По мнению учёных, человечество подошло к переломному моменту. Более 90% всех видов грибков до сих пор не изучены, а глобальное потепление ускоряет их мутацию и миграцию. В результате:
- появляются новые штаммы, устойчивые к лекарствам;
- растёт давление на систему здравоохранения;
- увеличивается вероятность вспышек в домах престарелых и больницах.
Что можно сделать
Медики и экологи сходятся во мнении: необходима срочная координация действий на международном уровне. В первую очередь — снижение выбросов парниковых газов, усиление мониторинга патогенов и развитие систем ранней диагностики грибковых инфекций, сообщает lenta.
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