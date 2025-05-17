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Ученые в истерике - люди заражаются: смертельный грибок может истребить всю Европу и прийти в Россию

Candida auris — редкий, но крайне опасный грибо...

rutube.ru

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Candida auris — редкий, но крайне опасный грибок, который особенно быстро распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом. Этот возбудитель устойчив ко многим противогрибковым препаратам и может приводить к летальному исходу.

Что происходит в США?

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только в 2021 году в США было зафиксировано 3270 случаев заражения — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2020 году зарегистрировали 757 случаев. За три года с 2019 по 2021 годы инфекцию выявили в 17 штатах.

Количество тестов также выросло — в 2021 году их провели на 200% больше, чем в предыдущем. Несмотря на это, данные за 2022 год в научной статье не приводятся. На сайте CDC говорится, что в 2022 году было подтверждено 2377 случаев.

Как передаётся Candida auris?

Грибок передаётся через контакт с биологическими жидкостями больного или с загрязнёнными поверхностями — например, в больницах, домах престарелых или реабилитационных центрах. В зоне риска находятся пожилые люди и те, кто страдает от серьёзных заболеваний: онкология, диабет, тяжёлые иммунные нарушения.

Симптомы могут быть неспецифичными: жар выше 38°C, озноб, не поддающийся лечению обычными средствами. Всё это делает инфекцию трудной для раннего распознавания.

Насколько это опасно?

По оценкам CDC, от 30 до 60% заражённых грибком умирают, однако стоит учитывать, что у большинства из них были и другие тяжёлые заболевания. Тем не менее, такая высокая смертность делает Candida auris серьёзной угрозой для системы здравоохранения, пишет rbc.ru.

История происхождения

Впервые грибок обнаружили в Японии в 2009 году, но по данным последующих исследований, признаки его существования были и раньше — например, в Южной Корее ещё в 1996 году. В США инфекция появилась в 2016 году, с эпицентрами в Нью-Йорке и Иллинойсе. Позже случаи заражения выявили также в России и Бразилии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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