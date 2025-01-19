Ученые создали замену пластику и коже: изобретение, которое спасёт Землю

В последнее время все больше исследователей сосредотачиваются на создании экологически чистых материалов, которые могли бы заменить традиционный пластик. Один из последних прорывов в этом направлении сделали ученые из Китайского университета Гонконга под руководством профессора Нгай То. Их новейшее изобретение — материал на основе чайного гриба (комбучи), предназначенный для производства упаковочных материалов, в том числе крышек для стаканов.

Исследователи разработали уникальную пленку из бактериальной целлюлозы, получаемой в процессе культивации чайного гриба, с добавлением соевого белка для повышения прочности. Кроме того, материал обладает специальным покрытием, которое делает его устойчивым к воде и маслу, расширяя тем самым возможности его использования.

Экологичный материал примечателен не только своей функциональностью, но и способностью биологически разлагаться в течение трех-пяти месяцев, что делает его идеальным вариантом для одноразового использования без вреда для окружающей среды. Это открытие может существенно повлиять на устойчивость упаковочной индустрии, предлагая рынку альтернативу традиционным пластиковым материалам и значительно снижая экологический отпечаток отходов.

По мнению профессора Нгай То, их разработка может стать знаковой в борьбе за сохранение экологии. «Мы стремимся к тому, чтобы наше открытие стало шагом к более устойчивому и ответственному потреблению ресурсов», — комментирует он.

Эта инновация уже привлекла внимание нескольких крупных производителей упаковки и предметов бытового использования, заинтересованных в внедрении экологически безопасных технологий в свои производственные линии. Это открытие обещает не только улучшить состояние окружающей среды, но и создать новые возможности для бизнеса в сфере устойчивого развития.