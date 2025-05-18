Ученые шокированы - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию

Candida auris — это редкий, но крайне опасный грибок, который стал стремительно распространяться, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом. Он устойчив ко многим противогрибковым препаратам и может привести к летальному исходу.

Резкий рост заражений в США

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году в США было зафиксировано 3270 случаев заражения Candida auris — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Количество тестов на грибок за год выросло на 200%, а случаи заболевания были обнаружены в 17 штатах.

Для сравнения:

В 2020 году — 757 случаев ;

В 2022 году — 2377 случаев (по обновлённым данным CDC).

Как передаётся грибок?

Через контакт с телесными жидкостями заражённого человека;

Через загрязнённые поверхности — особенно опасны медицинские учреждения;

В группе риска — пожилые люди, пациенты с раком, диабетом или ослабленным иммунитетом.

Симптомы заражения

Повышенная температура выше 38°C ;

Озноб, который не проходит после обычного лечения.

По данным CDC, от 30 до 60% заражённых умирают — но стоит учитывать, что у многих пациентов были и другие тяжёлые болезни.

Откуда появился Candida auris?