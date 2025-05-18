Ученые шокированы - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию
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Candida auris — это редкий, но крайне опасный грибок, который стал стремительно распространяться, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом. Он устойчив ко многим противогрибковым препаратам и может привести к летальному исходу.
Резкий рост заражений в США
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году в США было зафиксировано 3270 случаев заражения Candida auris — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Количество тестов на грибок за год выросло на 200%, а случаи заболевания были обнаружены в 17 штатах.
Для сравнения:
В 2020 году — 757 случаев;
В 2022 году — 2377 случаев (по обновлённым данным CDC).
Как передаётся грибок?
Через контакт с телесными жидкостями заражённого человека;
Через загрязнённые поверхности — особенно опасны медицинские учреждения;
В группе риска — пожилые люди, пациенты с раком, диабетом или ослабленным иммунитетом.
Симптомы заражения
Повышенная температура выше 38°C;
Озноб, который не проходит после обычного лечения.
По данным CDC, от 30 до 60% заражённых умирают — но стоит учитывать, что у многих пациентов были и другие тяжёлые болезни.
Откуда появился Candida auris?
Впервые выявлен в Японии в 2009 году, но позже учёные нашли упоминания ещё в 1996 году в Южной Корее.
В США грибок появился в 2016 году — первые вспышки были в Нью-Йорке и Иллинойсе, особенно в домах престарелых.
Позже случаи заражения зафиксировали в России, Бразилии и других странах, пишет rbc.ru.
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