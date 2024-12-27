Учёные предупреждают: изменения на Солнце могут привести к катастрофе для Земли

Исследователи из Чикагского университета бьют тревогу: химические реакции в недрах Солнца могут привести к необратимым изменениям на Земле.

Ученые изучили ядерные процессы, в результате которых водород преобразуется в гелий, постепенно изменяя состав звезды и увеличивая её яркость.

Согласно данным исследований, с момента образования Солнца его яркость уже выросла на 30%. Если этот процесс продолжится, Земля столкнётся с серьёзными последствиями. Уменьшение уровня углекислого газа в атмосфере затруднит фотосинтез, что может вызвать исчезновение растительной пищи, а затем и гибель большинства живых организмов.

Несмотря на пугающие прогнозы, учёные отмечают, что такие изменения могут занять сотни миллионов лет, давая человечеству время для поиска решений. Однако эти данные являются ещё одним напоминанием о хрупкости нашей планеты и необходимости бережного отношения к её ресурсам, сообщает Самара Онлайн24.