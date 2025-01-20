Ученые открыли замену пластику и коже: изобретение, которое спасёт планету

Исследователи из Китайского университета совершили прорыв, создав уникальный биоразлагаемый материал для упаковки, который может радикально изменить отрасль. Этот материал, сделанный из бактериальной целлюлозы, полученной из чайного гриба (комбучи), обладает добавлением соевого белка и специализированным покрытием, что делает его водо- и маслостойким.

Этот экологически чистый продукт полностью разлагается в течение 3-5 месяцев, что представляет собой значительное преимущество перед традиционными пластиками, разлагающимися сотни лет. Такая инновация предоставляет решение для уменьшения экологического ущерба, связанного с пластиковой упаковкой, и поддерживает здоровье нашей планеты.

Использование бактериальной целлюлозы в производстве упаковки не только способствует устойчивому развитию, но и позволяет создавать продукты, которые безопасно возвращаются в природу после использования. Это открывает новые перспективы для индустрии упаковки и подчеркивает важность инноваций в борьбе с экологическими проблемами.

Учитывая нарастающий интерес к экологически чистым продуктам, разработка из Гонконга имеет все шансы на широкое внедрение и может стать эталоном для будущих технологий в упаковочной промышленности.