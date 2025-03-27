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Ученые назвали самый полезный хлеб — не белый и не с отрубями, дважды полезнее, чем хлеб-фитнес

Ученые определили новый вид хлеба, который знач...

lap-lap.ru

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Недавние исследования ученых пролили свет на неожиданного лидера среди различных видов хлеба по питательности и пользе для здоровья.

Согласно последним данным, наибольшую пользу приносит не традиционный белый хлеб и не хлеб с отрубями, а хлеб, изготовленный из цельнозерновой муки с добавлением специального компонента, который ученые пока держат в секрете.

Новый лидер среди полезных хлебов

Исследования, проведенные группой нутрициологов, показали, что этот хлеб содержит в два раза больше питательных веществ, чем хлеб-фитнес, который долгое время считался эталоном здорового питания.

Главное отличие заключается в использовании уникальной смеси зерен, которая не только улучшает вкусовые качества, но и значительно повышает пищевую ценность продукта.

Ключевые преимущества нового хлеба

  • Высокое содержание белка и клетчатки: Новый хлеб обогащен высококачественным белком и клетчаткой, которые способствуют длительному чувству насыщения и поддержанию здоровья пищеварительной системы.
  • Улучшенный профиль микроэлементов: Включение редких злаков и семян улучшает профиль микроэлементов, таких как железо, магний и цинк.
  • Поддержка здоровья сердца: Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот и низкому уровню насыщенных жиров, хлеб способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.

Важность правильного выбора хлеба

Это открытие подчеркивает важность осознанного выбора хлеба в ежедневном рационе. Нутрициологи советуют обращать внимание не только на маркетинговые ярлыки, но и на состав продукта, выбирая хлеб, который максимально обогащен полезными ингредиентами.

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