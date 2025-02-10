Ученые назвали самое полезное мясо — не говядина, не индейка и в 2 раза полезнее курицы

В мире, где здоровое питание становится все более приоритетной темой, ученые продолжают исследовать, какие продукты могут предложить максимальную пользу для здоровья.

Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в одном из ведущих научных журналов, указывает на то, что один вид мяса значительно превосходит все остальные по количеству питательных веществ и общей полезности для здоровья. И нет, это не говядина и не индейка, а кролик.

Мясо кролика давно известно своими диетическими качествами, но последние исследования показывают, что его польза гораздо обширнее, чем предполагалось ранее. Сравнение проводилось между кроличьим мясом, говядиной, индейкой и курицей.

Оказалось, что кроличье мясо содержит в два раза больше высококачественных белков, чем курица, и богато жирными кислотами Омега-3, которые крайне важны для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, кроличье мясо имеет низкое содержание жира и холестерина, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Исследование также подчеркнуло, что кролики, как правило, выращиваются в более благоприятных условиях, чем многие другие мясные животные, что потенциально уменьшает присутствие антибиотиков и гормонов в мясе.

Эти открытия могут иметь значительные последствия для пищевой промышленности и для потребителей, которые все больше и больше обращают внимание на то, что они едят. Помимо питательной ценности, кроличье мясо также ценится за свои кулинарные качества, предлагая нежную текстуру и универсальность в приготовлении.