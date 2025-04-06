Ученые назвали критично полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в два раза полезнее лисичек

Грибы — это не просто вкусное дополнение к блюдам. По словам эндокринолога Натальи Лазуренко, они могут считаться настоящим суперфудом благодаря богатому составу и пользе для организма. Особенно выделяются белые грибы, но и другие не уступают по свойствам.

Белые грибы — настоящий витаминный заряд

Боровики содержат калий (полезен для сердца), железо (поддерживает уровень гемоглобина), фосфор (укрепляет кости) и магний (успокаивает нервную систему). Высокий уровень белка делает их сытными, а антиоксиданты защищают клетки от старения. Кроме того, белые грибы помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

Шампиньоны — полезны и доступны

Эти грибы богаты фосфором — по содержанию не уступают рыбе. Также в них много витаминов группы B, которые поддерживают уровень энергии. По словам врача, шампиньоны — отличный вариант для лёгкого перекуса, особенно на работе: насытят, но не создадут тяжести в желудке.

Мацутакэ — поддержка иммунитета из Японии

Эти редкие восточные грибы известны благодаря бета-глюкану — веществу, которое борется с воспалениями и укрепляет иммунную защиту. Врач советует включать их в рацион в сезон простуд и вирусов.

Лисички — поддержка пищеварения

Ярко-оранжевые лисички помогают наладить работу кишечника и выводят токсины из организма. Они особенно полезны тем, кто придерживается диет — грибы помогают избежать дефицита витаминов и микроэлементов, пишет источник.

Рекомендации специалиста

Грибы — не волшебное средство, но если есть их 2–3 раза в неделю, это может положительно сказаться на здоровье. Главное — собирать их в чистых местах или покупать у надёжных продавцов. И не забывайте: даже самые полезные продукты не заменят полноценного питания.

А вы часто едите грибы? Возможно, пришло время добавить их в меню почаще — вкусно и полезно.