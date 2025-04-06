Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ученые назвали критично полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в два раза полезнее лисичек

Боровики содержат калий (полезен для сердца), ж...

pkmauto.ru

Подписаться на Дзен.канал

Грибы — это не просто вкусное дополнение к блюдам. По словам эндокринолога Натальи Лазуренко, они могут считаться настоящим суперфудом благодаря богатому составу и пользе для организма. Особенно выделяются белые грибы, но и другие не уступают по свойствам.

Белые грибы — настоящий витаминный заряд

Боровики содержат калий (полезен для сердца), железо (поддерживает уровень гемоглобина), фосфор (укрепляет кости) и магний (успокаивает нервную систему). Высокий уровень белка делает их сытными, а антиоксиданты защищают клетки от старения. Кроме того, белые грибы помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

Шампиньоны — полезны и доступны

Эти грибы богаты фосфором — по содержанию не уступают рыбе. Также в них много витаминов группы B, которые поддерживают уровень энергии. По словам врача, шампиньоны — отличный вариант для лёгкого перекуса, особенно на работе: насытят, но не создадут тяжести в желудке.

Мацутакэ — поддержка иммунитета из Японии

Эти редкие восточные грибы известны благодаря бета-глюкану — веществу, которое борется с воспалениями и укрепляет иммунную защиту. Врач советует включать их в рацион в сезон простуд и вирусов.

Лисички — поддержка пищеварения

Ярко-оранжевые лисички помогают наладить работу кишечника и выводят токсины из организма. Они особенно полезны тем, кто придерживается диет — грибы помогают избежать дефицита витаминов и микроэлементов, пишет источник.

Рекомендации специалиста

Грибы — не волшебное средство, но если есть их 2–3 раза в неделю, это может положительно сказаться на здоровье. Главное — собирать их в чистых местах или покупать у надёжных продавцов. И не забывайте: даже самые полезные продукты не заменят полноценного питания.

А вы часто едите грибы? Возможно, пришло время добавить их в меню почаще — вкусно и полезно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

день назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

можно ли в вентилятор в ванной комнате вставить сетку внутри от клопов металлическую

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Интересное в Казани

3 дня назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

дизайнер логотипов в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Новости Казани

22 часа назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

Новости Казани

день назад

Глава СК потребовал доклад о деле жестокого убийства пятилетнего мальчика в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Лонгриды
2 дня назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Март 2025 года запомнится жителям Татарстана не...

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Не у нас

31 минуту назад

Ученые в шоке: в водах Антарктиды обнаружены огромных морские пауки

Не у нас

час назад

Ученые выяснили, как радиация в Чернобыле влияет на птиц

Не у нас

час назад

Из-за геомагнитных бурь на солнце возможны в перебои в работе электросетей

Новости Казани
2 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Не у нас

час назад

Все это время ученые заблуждались: проклятия гробницы Тутанхамона не существует

Не у нас

7 часов назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане начали внедрять систему оповещения через домофоны при угрозе атаки БПЛА
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать