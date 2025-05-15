Ученые бьют тревогу - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию
pikabu.ru
Грибок Aspergillus заражает миллионы человек ежегодно, и по оценкам экспертов, вызывает до 3,8 млн смертей в год.
Особенно уязвимы:
- пожилые люди;
- пациенты с онкологией;
- люди с ослабленным иммунитетом.
По данным Financial Times, если не сократить выбросы парниковых газов, к 2100 году ареал Aspergillus увеличится на 77%, а число заражений в Европе может вырасти на 9 миллионов случаев в год.
Candida auris: грибок XXI века
Другой опасный патоген — Candida auris, впервые зафиксированный в Японии в 2009 году. Он устойчив к большинству препаратов и распространяется в медицинских учреждениях. Важные факты:
- в 2021 году — 3270 случаев (рост на 95% по сравнению с 2020 годом);
- уровень смертности — от 30 до 60%;
- передаётся через контакт и поверхности;
- в зоне риска — пожилые, диабетики, пациенты с раком или иммунодефицитом.
Почему это опасно прямо сейчас
Ученые бьют тревогу: человечество сталкивается с новой пандемической угрозой. Причины:
- более 90% грибков не изучены;
- потепление усиливает мутации и миграции патогенов;
- растёт устойчивость к лекарствам;
- увеличивается риск вспышек в домах престарелых, больницах и хосписах.
Что можно сделать: глобальный ответ
Эксперты требуют немедленных международных мер:
- снижение выбросов парниковых газов;
- создание глобальной системы мониторинга грибков;
- внедрение ранней диагностики и исследований новых штаммов.
Только комплексный подход может предотвратить переход грибковых инфекций из статуса скрытой угрозы в открытую катастрофу.
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