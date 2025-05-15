Ученые бьют тревогу - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию

Грибок Aspergillus заражает миллионы человек ежегодно, и по оценкам экспертов, вызывает до 3,8 млн смертей в год.

Особенно уязвимы:

пожилые люди;

пациенты с онкологией;

люди с ослабленным иммунитетом.

По данным Financial Times, если не сократить выбросы парниковых газов, к 2100 году ареал Aspergillus увеличится на 77%, а число заражений в Европе может вырасти на 9 миллионов случаев в год.

Candida auris: грибок XXI века

Другой опасный патоген — Candida auris, впервые зафиксированный в Японии в 2009 году. Он устойчив к большинству препаратов и распространяется в медицинских учреждениях. Важные факты:

в 2021 году — 3270 случаев (рост на 95% по сравнению с 2020 годом);

уровень смертности — от 30 до 60%;

передаётся через контакт и поверхности;

в зоне риска — пожилые, диабетики, пациенты с раком или иммунодефицитом.

Почему это опасно прямо сейчас

Ученые бьют тревогу: человечество сталкивается с новой пандемической угрозой. Причины:

более 90% грибков не изучены;

потепление усиливает мутации и миграции патогенов;

растёт устойчивость к лекарствам;

увеличивается риск вспышек в домах престарелых, больницах и хосписах.

Что можно сделать: глобальный ответ

Эксперты требуют немедленных международных мер:

снижение выбросов парниковых газов;

создание глобальной системы мониторинга грибков;

внедрение ранней диагностики и исследований новых штаммов.

Только комплексный подход может предотвратить переход грибковых инфекций из статуса скрытой угрозы в открытую катастрофу.