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Ученые бьют тревогу - люди заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию

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Грибок Aspergillus заражает миллионы человек ежегодно, и по оценкам экспертов, вызывает до 3,8 млн смертей в год.

Особенно уязвимы:

  • пожилые люди;
  • пациенты с онкологией;
  • люди с ослабленным иммунитетом.

По данным Financial Times, если не сократить выбросы парниковых газов, к 2100 году ареал Aspergillus увеличится на 77%, а число заражений в Европе может вырасти на 9 миллионов случаев в год.

Candida auris: грибок XXI века

Другой опасный патоген — Candida auris, впервые зафиксированный в Японии в 2009 году. Он устойчив к большинству препаратов и распространяется в медицинских учреждениях. Важные факты:

  • в 2021 году — 3270 случаев (рост на 95% по сравнению с 2020 годом);
  • уровень смертности — от 30 до 60%;
  • передаётся через контакт и поверхности;
  • в зоне риска — пожилые, диабетики, пациенты с раком или иммунодефицитом.

Почему это опасно прямо сейчас

Ученые бьют тревогу: человечество сталкивается с новой пандемической угрозой. Причины:

  • более 90% грибков не изучены;
  • потепление усиливает мутации и миграции патогенов;
  • растёт устойчивость к лекарствам;
  • увеличивается риск вспышек в домах престарелых, больницах и хосписах.

Что можно сделать: глобальный ответ

Эксперты требуют немедленных международных мер:

  • снижение выбросов парниковых газов;
  • создание глобальной системы мониторинга грибков;
  • внедрение ранней диагностики и исследований новых штаммов.

Только комплексный подход может предотвратить переход грибковых инфекций из статуса скрытой угрозы в открытую катастрофу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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