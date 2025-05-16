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Ученые бьют тревогу - люди быстро заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию

Грибковые инфекции становятся глобальной угрозо...

dzen.ru

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Грибковые инфекции больше не считаются редкостью. Патогены Aspergillus и Candida auris уже ежегодно заражают миллионы людей, а климатические изменения могут превратить их в масштабную угрозу для всего мира.

Aspergillus: невидимый убийца

По оценкам экспертов, грибок Aspergillus вызывает до 3,8 млн смертей в год. Особенно уязвимы:

  • пожилые люди,
  • пациенты с онкологическими заболеваниями,
  • люди с ослабленным иммунитетом.

Согласно данным Financial Times, если не сократить выбросы парниковых газов, к 2100 году ареал распространения грибка вырастет на 77%, а число заражений в Европе может увеличиться на 9 миллионов случаев ежегодно.

Candida auris: грибок XXI века

Candida auris был впервые зафиксирован в Японии в 2009 году и уже стал одной из самых опасных инфекций в медицине. Он:

  • устойчив к большинству противогрибковых препаратов,
  • активно распространяется в больницах и домах престарелых,
  • передаётся через контакт и загрязнённые поверхности.

В 2021 году зафиксировано 3270 случаев — на 95% больше, чем годом ранее. Уровень смертности достигает 60%. Под угрозой — пожилые, диабетики и пациенты с иммунодефицитом.

Почему это опасно уже сегодня

Учёные предупреждают: грибковые инфекции могут стать следующей пандемией. Причины:

  • более 90% грибков не изучены,
  • потепление климата усиливает мутации и миграции патогенов,
  • растёт устойчивость к лекарствам,
  • увеличивается риск вспышек в лечебных учреждениях и хосписах.

Что делать: нужен глобальный ответ

Эксперты настаивают на немедленных мерах:

  • резкое снижение выбросов парниковых газов,
  • создание глобальной системы мониторинга грибков,
  • разработка ранней диагностики и новых препаратов.

«Если не действовать сейчас, грибковые инфекции могут перейти из категории скрытой опасности в открытую катастрофу», — предупреждают инфекционисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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