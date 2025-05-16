Ученые бьют тревогу - люди быстро заражаются: смертельный грибок может убить всю Европу и прийти в Россию
dzen.ru
Грибковые инфекции больше не считаются редкостью. Патогены Aspergillus и Candida auris уже ежегодно заражают миллионы людей, а климатические изменения могут превратить их в масштабную угрозу для всего мира.
Aspergillus: невидимый убийца
По оценкам экспертов, грибок Aspergillus вызывает до 3,8 млн смертей в год. Особенно уязвимы:
- пожилые люди,
- пациенты с онкологическими заболеваниями,
- люди с ослабленным иммунитетом.
Согласно данным Financial Times, если не сократить выбросы парниковых газов, к 2100 году ареал распространения грибка вырастет на 77%, а число заражений в Европе может увеличиться на 9 миллионов случаев ежегодно.
Candida auris: грибок XXI века
Candida auris был впервые зафиксирован в Японии в 2009 году и уже стал одной из самых опасных инфекций в медицине. Он:
- устойчив к большинству противогрибковых препаратов,
- активно распространяется в больницах и домах престарелых,
- передаётся через контакт и загрязнённые поверхности.
В 2021 году зафиксировано 3270 случаев — на 95% больше, чем годом ранее. Уровень смертности достигает 60%. Под угрозой — пожилые, диабетики и пациенты с иммунодефицитом.
Почему это опасно уже сегодня
Учёные предупреждают: грибковые инфекции могут стать следующей пандемией. Причины:
- более 90% грибков не изучены,
- потепление климата усиливает мутации и миграции патогенов,
- растёт устойчивость к лекарствам,
- увеличивается риск вспышек в лечебных учреждениях и хосписах.
Что делать: нужен глобальный ответ
Эксперты настаивают на немедленных мерах:
- резкое снижение выбросов парниковых газов,
- создание глобальной системы мониторинга грибков,
- разработка ранней диагностики и новых препаратов.
«Если не действовать сейчас, грибковые инфекции могут перейти из категории скрытой опасности в открытую катастрофу», — предупреждают инфекционисты.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец