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Участники из регионов России борются за победу на международном конкурсе AI Challenge

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Продолжается прием заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту для молодежи AI Challenge от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Участники из России и других стран могут погрузиться в мир науки и технологий, получить новые знания, развить навыки в области искусственного интеллекта. Конкурс интересен и тем, кто умеет работать с AI, и тем ребятам, кто делает первые шаги и только знакомится с технологией.

Участники до 18 лет могут пройти регистрацию до 15 сентября 2024 года (включительно) и принять участие в конкурсе.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«У молодых людей растёт интерес к современным технологиям, мы видим это по количеству регистраций на AI Challenge. В этом году, например, Татарстан на 8 месте среди регионов России по числу заявок. Конкурс позволяет студентам и школьникам получать новые навыки, организаторы предусмотрели много образовательных программ и семинары с экспертами. Уверен, что конкурсанты смогут найти для себя интересный трек и реализовать свой потенциал. В прошлом году, например, участник из Перми в составе команды занял первое место в направлении «Сельское хозяйство».

AI Challenge уже объединил талантливых ребят из 87 регионов, которые соревнуются в решении задач по трем трекам в индивидуальном и командном формате. Конкурсные задания — это реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом. Сложность заданий зависит от выбранного трека. «Начинающим» достаточно базовых знаний математики и программирования, где ребята до 13 лет включительно могут выбрать одно из пяти заданий.

На сегодняшний день самая популярная задача — от СберОбразования, где необходимо разобраться с бинарной классификацией в машинном обучении, чтобы выявить получит ли студент диплом. В других задачах участники смогут провести анализ цикла сна, построить модель компьютерного зрения, улучшить простую модель с применением графы знаний и придумать решение для оценки семантической близости изображений и текстов.

В командном треке «Исследователи» нужны базовые навыки в области Data Science для решения сложных бизнес-кейсов в команде. Направление «Инвестиции», которое было подготовлено вместе с победителями AI Challenge 2023 (Бадерко Макаром и Епановым Семёном), является самым популярным среди участников трека. Командам предлагается построить модель временных рядов, которая валидирует данные MOEX и предсказывает движение котировок на временном промежутке в один час.

Кроме того, ребята могут разработать модель скоринга подрядчиков, мобильное приложение с моделью компьютерного зрения, построить рекомендательную систему, разработать алгоритм анализа речи для диагностики речевых нарушений и вопросно-ответную систему в виде приложения/бота.

Трек «Креативные» для участников до 17 лет включительно предполагает творческое применение нейросетей и AI-помощников в создании авторского контента. Среди заданий: разработка собственной линейки мерча с авторским принтом, создание музыкальных треков, короткометражных фильмов, креативных видео и 3D-сцен.

18 команд-победителей из трека «Исследователи» в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Организаторы пригласят их в Москву на церемонию награждения. Призовой фонд обоих индивидуальных треков составит 3 млн рублей, также участники получат дополнительные возможности для развития.

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