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Убивший по меньшей мере 80 человек и получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" Попков запросился в зону СВО

Убивший по меньшей мере 80 человек и получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" Попков запросился в зону СВО

Фото: profile.ru

Известный всей России "ангарский маньяк" Михаил Попков, который убил по меньшей мере 80 человек, заявил, что готов весной отправиться в зону проведения военной спецоперации. Об этом он сообщил "Вести.Иркутск".

"Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился", — сказал Попков.

Он отметил, что воевать зимой не хочет, к тому же его еще никто не приглашал в зону СВО.

14 января 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство Попков был приговорен к пожизненному сроку, 10 декабря 2018 года — еще за 56 убийств и одно покушение на убийство получил второй пожизненный срок. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина не была доказана по этим эпизодам. Зимой 2020-го, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной еще на два убийства.

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