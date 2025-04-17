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Убившему 11 человек вырвали 11 зубов в самой страшной российской тюрьме

Осуждённый на пожизненное заключение в «Белом л...

ridus.ru

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В одной из самых охраняемых тюрем России — колонии строгого режима «Белый лебедь» в Пермском крае — произошёл громкий случай.

Осуждённый пожизненно Тельман Сайфиев подал в суд сразу два иска к администрации исправительного учреждения. В одном из них речь шла о ненадлежащем стоматологическом обслуживании, в другом — о нарушении санитарных норм во время пандемии.

Сайфиев, приговорённый за серию из 11 убийств, совершённых в Москве и Подмосковье, утверждал, что в течение двадцати лет, начиная с 1999 года, ему фактически не оказывали медицинской помощи по части зубов. По его словам, врачи лишь удаляли зубы, когда боль становилась невыносимой, в результате чего он лишился 11 зубов.

Кроме того, осуждённый обратился с ещё одним иском — на этот раз касающимся событий времён пандемии COVID-19. Он сообщил, что маски заключённым не выдавались, несмотря на то, что они продолжали трудовую деятельность. Сайфиев считал, что это ставило под угрозу здоровье осуждённых, и утверждал, что заразился коронавирусом именно из-за халатности администрации.

В обоих случаях он потребовал компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Однако суд посчитал требования завышенными и постановил выплатить заключённому лишь 30 тысяч рублей, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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