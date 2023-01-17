Убитое детство: стало известно, как использовали в Соледаре девочек-подростков бойцы ВСУ

Вооруженные силы Украины в период ведения боев за Соледар использовали в своих целях украинских девочек-подростков. Их заставляли работать снайперами и убивать как военных противника, так и местных мирных людей. Об этом корреспонденту "АиФ" поведала одна их местных жительниц.

Женщина уточнила, что с ее улицы открывался вид на высокое девятиэтажное здание. Когда пришли вагнеровцы, они предупредили, что оттуда работают снайперы. Со стороны здания непрерывно летели пули.

Позже российские военные взяли этого снайпера. Им оказалась 14-летняя украинская девочка. Обычно бойцы не оставляют снайперов противника в живых, но девочку ликвидировать не смогли. Оказалось, что там была и подруга этой девочки, тоже снайперша, в возрасте 16 лет.