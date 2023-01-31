Новости России
· Служба новостей

"Убили переговорщика": военкоры "Русской весны" обнародовали кадры последнего боя героев ВС РФ против американских наемников на Украине

"Убили переговорщика": военкоры "Русской весны" обнародовали кадры последнего боя героев ВС РФ против американских наемников на Украине

Фото: открытые источники

Во время наступления ВСУ на Харьковском фронте в сентябре 2022 года камера вражеского беспилотника зафиксировала гибель российской БМП-2М, которая попала в засаду и была сбита украинскими боевиками и наемниками-американцами на перекрестке дорог в Петропавловке.

Только сейчас военкоры "Русской весны" обнародовали кадры последнего боя россиян в плотном кольце врага.

Американский наемник выложил новые кадры с продолжением боя и описанием происходящего. Это помогло установить судьбу экипажа.
Российские бойцы заняли обороны в доме, и наемники долго пытались его штурмовать. Потери среди американцев были значительными, и тогда наемники предложили россиянам переговоры. Один из бойцов ВС РФ вышел для переговоров и был сразу предательски убит.

После этого боевики снова начали штурм. Экипаж БМП погиб, двое наемников погибли.
По предварительным данным, убийцу нашего бойца зовут Джошуа Лопес.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Автоновости Казани и Мира

день назад

«Если согласишься – лишат прав»: ГИБДД предъявит новое требование водителям с 30 января

Редакция помогает

день назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

дезинфекция от тараканов в квартире цена

Погода

день назад

Доставайте лопаты: синоптики рассказали, когда в Татарстан вернутся метели

Интересное

3 дня назад

Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин

Профи - нужен логопед

Новости России

20 часов назад

Путина обманули и это было большой ошибкой: теперь виновные будут сурово наказаны

Новости России

3 часа назад

С 1 февраля 2023 года ГИБДД России начнет в массовом порядке изымать автомобили у некоторых водителей: кому пора беспокоиться?

Новости Казани

день назад

В Казани из психбольницы сбежали двое опасных преступников: идут поиски

Новости Казани

18 часов назад

В Татарстане простились с 41-летним бойцом Олегом Афанасьевым, погибшим в зоне спецоперации на Украине

Новости России

день назад

"Отрезаны руки и головы": Пригожин заявил, что в Артемовске "музыканты" нашли изуродованные тела иностранных наемников
Бизнес новости Казани
час назад

На случай ядерной войны: стало известно, в какую сумму обойдется в Татарстане строительство частного бункера-убежища

На случай ядерной войны: стало известно, в какую сумму обойдется в Татарстане строительство частного бункера-убежища

Новости России

20 минут назад

"Отключает иммунитет и любая зараза может убить": в России начали регистрировать массовые вспышки "детской чумы"

Интересное

19 часов назад

Сегодня ипотека доступна как никогда: что изменилось на рынке недвижимости в Казани с января 2023 года

Новости России

30 минут назад

"Об этом долго говорили, и вот оно случилось": НАТО вступил в жесткую конфронтацию с Россией

Новости России

40 минут назад

"Больше, чем просто военное преступление": эксперт рассказал, что значит ужасающая находка ЧВК "Вагнер" - тела наемников без голов и рук
Двое рецидивистов, сбежавших в пижамах из психиатрической больницы в Казани, пойманы

Новости России

час назад

"Убили переговорщика": военкоры "Русской весны" обнародовали кадры последнего боя героев ВС РФ против американских наемников на Украине

Новости России

3 часа назад

Российский президент Путин может выступить с обращением в двадцатых числах февраля

Новости мира

3 часа назад

"Будут раздавлены": аналитики рассчитали, сколько времени уйдет на полное поражение Киева, несмотря на помощь с Запада
В Татарстане разрешат менять генплан без проведения общественных обсуждений