Во время наступления ВСУ на Харьковском фронте в сентябре 2022 года камера вражеского беспилотника зафиксировала гибель российской БМП-2М, которая попала в засаду и была сбита украинскими боевиками и наемниками-американцами на перекрестке дорог в Петропавловке.

Только сейчас военкоры "Русской весны" обнародовали кадры последнего боя россиян в плотном кольце врага.

Американский наемник выложил новые кадры с продолжением боя и описанием происходящего. Это помогло установить судьбу экипажа.

Российские бойцы заняли обороны в доме, и наемники долго пытались его штурмовать. Потери среди американцев были значительными, и тогда наемники предложили россиянам переговоры. Один из бойцов ВС РФ вышел для переговоров и был сразу предательски убит.

После этого боевики снова начали штурм. Экипаж БМП погиб, двое наемников погибли.

По предварительным данным, убийцу нашего бойца зовут Джошуа Лопес.