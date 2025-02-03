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Убил, закопал, а потом умер сам: несчастливый конец семейной пары из России

В Костомукше была обнаружена трагическая истори...

culture.ru

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В Костомукше, небольшом городке в России, произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Недавно были обнаружены тела 66-летнего мужчины и 63-летней женщины, исчезнувших 22 января.

По предварительным данным, мужчина убил свою жену, а затем, потеряв ориентировку в лесу, замерз насмерть. Тело женщины было найдено позже, и на нем были обнаружены следы насильственной смерти.

Что случилось в тот злополучный вечер?

Как сообщает источник, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в тот вечер вынес что-то большое из дома и погрузил в багажник автомобиля. Предположительно, это был тело его убитой жены.

Женщина, страдавшая от паралича, на протяжении многих лет находилась под заботой супруга, и, возможно, их отношения были напряжены, но точных данных о том, что произошло в тот вечер, пока нет.

Судя по всему, мужчина попытался скрыть следы преступления, закопав тело жены в лесу. Однако в процессе возвращения он заблудился и погиб от переохлаждения. Спустя несколько дней, его тело было найдено, а спустя некоторое время – и импровизированная могила женщины.

Установление причин смерти

На теле женщины были найдены травмы, указывающие на насильственную смерть, что подтверждает предположения о жестоком преступлении.

Следственные органы уже начали уголовное разбирательство, назначив судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти женщины. Ожидается, что эксперты смогут дать более подробную информацию о времени и способе совершения убийства.

Возможное закрытие дела

Если следствие установит, что убийство действительно совершил муж, то дело может быть закрыто. Однако, пока расследование не завершено, остается много вопросов. Окончательные выводы будут сделаны только после получения результатов экспертизы и заключений следствия, сообщает gubdaily.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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