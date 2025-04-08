Уберите эту вещь из бардачка до 10 апреля. Иначе права аннулируют на два года

С наступлением весеннего сезона охоты водителям напомнили об ответственности за хранение определённых предметов в автомобиле.

Как сообщили специалисты, в ближайшее время инспекторы начнут усиленные проверки в охотничьих зонах, где будут обращать внимание даже на содержимое бардачков.

Что нельзя хранить в машине во время охоты

Особое внимание будет уделяться наличию световых приборов — в частности, фонарей. Именно они часто лежат в бардачках и могут быть восприняты как средство незаконной охоты, особенно если речь идет о ночной охоте на птиц, которая запрещена.

Какие меры наказания предусмотрены

Если при досмотре автомобиля у водителя обнаружат фонарь, это может стать основанием для аннулирования его охотничьего билета. Срок лишения прав на охоту — до двух лет. Это правило касается даже тех, кто не использовал прибор, но просто перевозил его в охотничьей зоне.

Опасность охоты в темноте

Эксперты подчёркивают, что ночная охота не только противозаконна, но и опасна. В темноте легко ошибиться и ранить другого человека. Подобные случаи уже имели место в прошлом, и последствия могут быть крайне серьёзными.

Рекомендация водителям

Тем, кто планирует выезды на охоту, следует заранее очистить салон автомобиля от потенциально запрещённых предметов, особенно фонарей и другого светового оборудования. Это поможет избежать проблем с законом и сохранить охотничьи права, сообщает primpress.