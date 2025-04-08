Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Уберите эту вещь из бардачка до 10 апреля. Иначе права аннулируют на два года

В связи с началом весеннего сезона охоты водите...

pikabu.ru

Подписаться на Дзен.канал

С наступлением весеннего сезона охоты водителям напомнили об ответственности за хранение определённых предметов в автомобиле.

Как сообщили специалисты, в ближайшее время инспекторы начнут усиленные проверки в охотничьих зонах, где будут обращать внимание даже на содержимое бардачков.

Что нельзя хранить в машине во время охоты

Особое внимание будет уделяться наличию световых приборов — в частности, фонарей. Именно они часто лежат в бардачках и могут быть восприняты как средство незаконной охоты, особенно если речь идет о ночной охоте на птиц, которая запрещена.

Какие меры наказания предусмотрены

Если при досмотре автомобиля у водителя обнаружат фонарь, это может стать основанием для аннулирования его охотничьего билета. Срок лишения прав на охоту — до двух лет. Это правило касается даже тех, кто не использовал прибор, но просто перевозил его в охотничьей зоне.

Опасность охоты в темноте

Эксперты подчёркивают, что ночная охота не только противозаконна, но и опасна. В темноте легко ошибиться и ранить другого человека. Подобные случаи уже имели место в прошлом, и последствия могут быть крайне серьёзными.

Рекомендация водителям

Тем, кто планирует выезды на охоту, следует заранее очистить салон автомобиля от потенциально запрещённых предметов, особенно фонарей и другого светового оборудования. Это поможет избежать проблем с законом и сохранить охотничьи права, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

10 часов назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

что такое верея

Лонгриды

день назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

замер уровня шума стоимость в Новосибирске

Не у нас

4 часа назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

10 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Новости Казани

день назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Новости Татарстана

11 часов назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены
Не у нас
23 часа назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Новости Татарстана

5 часов назад

В миндортрансе Татарстана предложили жителям сел и деревень ездить на попутках

Интересное в Казани

день назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

Новости Казани

5 часов назад

Фигуристка Валиева из Казани обжалует 4-летнюю дисквалификацию в суде Швейцарии

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры
Толкнул на дорогу мальчик: в Нижнекамске иномар...
Новости Татарстана
39 минут назад

Толкнул на дорогу мальчик: в Нижнекамске иномарка сбила девушку во дворе

Не у нас

6 часов назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Новости Казани

7 часов назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

8 часов назад

2 проститутки в Татарстане убили коллегу и переписали ее дочь на сутенершу
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев