Уберет жирный нагар в духовке за пару мгновений: никаких скребков и химии

Почистить жирную духовку крайне сложно, особенно если нагар и жир копились долго. Но опытные хозяйки знают совет, как сделать это легко, не используя токсичную химию, скребки и кучу собственного времени.

Нужны только сода и уксус.

Смешать надо соду с водой в равных пропорциях - почится пастообразная масса. Ее наносят на нагар в духовке, а потом опрыскивают из пульверизатора неразбавленным уксусом.

Сода с кислотой вступают в химическую раекцию, слой грязи отстает и легко счищается самой обычной губкой. Но до этого надо дать составу постоять около 20 минут.