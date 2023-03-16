"У Зеленского истерика, перемоги нет": Рогов заявил, что попытки ВСУ наступать в Запорожье - это истерика украинского президента

Рогов заявил, что попытки наступления ВСУ в Запорожье являются истерикой президента Зеленского

Киевские власти отдают нелогичные и хаотичные приказы, а потому попытки прорвать линию фронта на Запорожском направлении со стороны ВСУ выглядят довольно странно.

И это - не отчаянные действия самих боевиков, а просто - истерика Зеленского. Он в отчаянии из-за отсутствия боевых успехов. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости.

"Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу", а ее нет", — рассказал он.



