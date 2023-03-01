На Украине возмутились подъемом боевого духа ВС РФ

Подразделения ВС РФ воодушевились успехами на фронте, пишет "СП". Группировка "Центр" уничтожила украинские формирования на Торском и Ямполовка – Красно-Лиманском направлениях.

Отмечается, что в данном случае против украинских боевиков, используемых командованием Вооруженных сил Украины буквально в качестве пушечного мяса, была задействована тактическая авиация, а также артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

В настоящее время ВСУ находятся в довольно критическом положении, учитывая прорыв российских войск на обозначенной территории, причем украинские СМИ отмечают, что ВС РФ, по сравнению с минувшей осенью, изменились в лучшую сторону.

Чиновник Киева в ЛНР Сергей Гайдай заявил: "У русских даже "мобики" приободрились и ходят штурмовать наши опорники. Небо и земля по сравнению с тем, что было в прошлогоднем сентябре-октябре".

