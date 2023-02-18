Новости России
· Служба новостей

"У России есть козырь в рукаве": военный эксперт Коновалов заявил, что основные силы ВС РФ еще даже не введены в зону спецоперации

Военный эксперт Коновалов: РФ пока не ввела основные силы в зону спецоперации
"У России есть козырь в рукаве": военный эксперт Коновалов заявил, что основные силы ВС РФ еще даже не введены в зону спецоперации

Фото: открытые источники

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что РФ еще даже не ввела основные силы в зону специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью "Украине.ру".

По словам эксперта, резерв из мобилизованных осенью прошлого года россиян отправляют в зону СВО постепенно, как только очередной эшелон получает соответствующую подгоовку. Нет никакого смысла бросать на убой не готовых к военным действиям резервистов.

"Мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом. Получается амальгама, когда они вместе с ними сами набираются опыта и становятся полноценными бойцами", — сказал он.

Коновалов подсчитал, что на данный момент основные силы ВС РФ, таким образом, еще даже не попали в зону СВО, тогда как противник несет колоссальные потери.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Выжидают момент": аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине

Новости мира

день назад

"Началось": украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России

сетка нерж против тараканов в квартире

Новости России

23 часа назад

Как схоронили Зеленского: надгробный памятник президенту Украины нашли совершенно случайно, но умрет он только 2 марта

Редакция помогает

2 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

монтаж вытяжной вентиляции цена в Москве

Новости России

5 часов назад

"Красивая, около 35 лет": в ЛНР в бою ликвидировали украинскую женщину-снайпера

Новости России

10 часов назад

Осужденный на 25 лет главарь банды Ковтун погиб в СВО на Украине

Новости России

день назад

Бойцы ЧВК "Вагнер" попросили Минобороны России о помощи - кончились снаряды

Новости мира

день назад

"Побывал на родительском собрании": мужчина зарубил самурайским мечом своего сына из-за плохих школьных оценок
Новости Казани
2 часа назад

В Казани активисты требуют отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова

В Казани активисты требуют отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова

Новости России

10 минут назад

"У России есть козырь в рукаве": военный эксперт Коновалов заявил, что основные силы ВС РФ еще даже не введены в зону спецоперации

Новости России

час назад

"Ожоги легких, рвота, отравление": ВСУ под Угледаром применили против российских военных боеприпас с отравляющим веществом

Новости России

5 часов назад

Татарстан опять несет потери: в боях под Артемовском погиб 36-летний доброволец Вазир Минекаев

Новости России

15 часов назад

Кто сказал, что танки не летают? Танк ВСУ после точного попадания спецназа РФ взлетел в воздух
В Татарстане с блогера требуют 300 тысяч рублей за крайне опасный сумасшедший трюк на горнолыжной базе
Новости Казани
20 минут назад

В Татарстане с блогера требуют 300 тысяч рублей за крайне опасный сумасшедший трюк на горнолыжной базе

Новости России

19 часов назад

"Подпишет, что скажут и никаких разговоров": зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленскому не придется вести с Россией переговоры

Новости Казани

20 часов назад

"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"

Новости России

23 часа назад

Путин подписал: появился важный закон о поддержке супругов военных, погибших в зоне СВО
Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
5 дней назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение