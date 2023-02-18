"У России есть козырь в рукаве": военный эксперт Коновалов заявил, что основные силы ВС РФ еще даже не введены в зону спецоперации

Военный эксперт Коновалов: РФ пока не ввела основные силы в зону спецоперации

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что РФ еще даже не ввела основные силы в зону специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью "Украине.ру".

По словам эксперта, резерв из мобилизованных осенью прошлого года россиян отправляют в зону СВО постепенно, как только очередной эшелон получает соответствующую подгоовку. Нет никакого смысла бросать на убой не готовых к военным действиям резервистов.

"Мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом. Получается амальгама, когда они вместе с ними сами набираются опыта и становятся полноценными бойцами", — сказал он.

Коновалов подсчитал, что на данный момент основные силы ВС РФ, таким образом, еще даже не попали в зону СВО, тогда как противник несет колоссальные потери.