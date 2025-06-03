«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка поделилась с россиянами, у которых есть вклады и кредиты

Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом

Большинство аналитиков прогнозируют, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не позволяют ожидать смягчения политики.

Однако часть экспертов предполагает, что уже к июльскому заседанию возможен сигнал о снижении ставки. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с учётом сезонности составила 5,5%, что ниже прогноза на 2025 год (7%). Отмечается стабильность рынка труда и сдержанный рост кредитования.

Оптимисты допускают снижение ставки уже 6 июня при отсутствии внешних экономических потрясений. Замедление экономики и контролируемая инфляция создают условия для более мягкой денежно-кредитной политики.

Для бизнеса и граждан это означает сохранение дорогих кредитов и ипотеки, но ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно следить за экономикой и заявлениями Центробанка.