«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка поделилась с гражданами, у которых есть вклады и кредиты
aif.ru
Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом
Большинство аналитиков прогнозируют, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не позволяют ожидать смягчения политики в ближайшее время.
Тем не менее, часть экспертов предполагает, что уже к июльскому заседанию возможно снижение ставки. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с учётом сезонности составила 5,5%, что ниже прогноза на 2025 год (7%). Также отмечается стабильность на рынке труда и сдержанный рост кредитования.
Оптимисты допускают снижение ставки уже 6 июня, если не произойдут внешние экономические потрясения. Замедление экономики и контролируемая инфляция создают условия для более мягкой денежно-кредитной политики.
Для бизнеса и граждан это означает сохранение дорогих кредитов и ипотеки, однако ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно внимательно следить за экономикой и заявлениями Центробанка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец