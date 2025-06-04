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«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка поделилась с гражданами, у которых есть вклады и кредиты

Большинство экспертов прогнозируют сохранение к...

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Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом

Большинство аналитиков прогнозируют, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не позволяют ожидать смягчения политики в ближайшее время.

Тем не менее, часть экспертов предполагает, что уже к июльскому заседанию возможно снижение ставки. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с учётом сезонности составила 5,5%, что ниже прогноза на 2025 год (7%). Также отмечается стабильность на рынке труда и сдержанный рост кредитования.

Оптимисты допускают снижение ставки уже 6 июня, если не произойдут внешние экономические потрясения. Замедление экономики и контролируемая инфляция создают условия для более мягкой денежно-кредитной политики.

Для бизнеса и граждан это означает сохранение дорогих кредитов и ипотеки, однако ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно внимательно следить за экономикой и заявлениями Центробанка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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