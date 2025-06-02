Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка оповестила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставк...

newsvo.ru

Подписаться на Дзен.канал

Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом

Большинство аналитиков считают, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокие инфляционные ожидания населения, годовая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не способствуют смягчению денежно-кредитной политики.

Тем не менее, часть экспертов предполагает, что ЦБ может дать сигнал о возможном снижении ставки уже к июльскому заседанию. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с поправкой на сезонность составила 5,5% — ниже прогноза на 2025 год (7%). Также отмечается стабильность рынка труда и сдержанный рост кредитования.

Более оптимистичные прогнозы допускают снижение ставки уже 6 июня, если не возникнет внешних экономических потрясений. Экономисты отмечают, что замедление экономики и контролируемая инфляция создают возможности для мягкой денежно-кредитной политики.

Для бизнеса и граждан это значит, что кредиты и ипотека останутся дорогими, но ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно следить за дальнейшими экономическими показателями и заявлениями Центробанка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

10 часов назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

как избавиться от запаха в стиральной машине

Не у нас

11 часов назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

монтаж трекового светильника цена в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Новости Татарстана

8 часов назад

Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане на Каме с перевернувшейся лодки спасли 2 братьев

Новости Казани

7 часов назад

Подросток оказался в больнице после того, как свалился с питбайка в Казани
Новости Казани
4 часа назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Татарстана

4 часа назад

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Не у нас

4 часа назад

Ученые назвали привычку сна, которая связана с преждевременной смертью

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали, когда планета останется без воздуха
Гидрометцентр рассказал об аномальных осадках, ...
Новости Татарстана
4 часа назад

Гидрометцентр рассказал об аномальных осадках, выпавших в РТ

Не у нас

5 часов назад

Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии

Не у нас

5 часов назад

Археологи из России нашли древний «смартфон» для связи с пришельцами

Новости Татарстана

6 часов назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату
«Хрустит - значит, беда»: казанский врач расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Хрустит - значит, беда»: казанский врач рассказал, как не пропустить разрушение челюстного сустава