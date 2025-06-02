«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка оповестила россиян, у которых есть вклады и кредиты
newsvo.ru
Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом
Большинство аналитиков считают, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокие инфляционные ожидания населения, годовая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не способствуют смягчению денежно-кредитной политики.
Тем не менее, часть экспертов предполагает, что ЦБ может дать сигнал о возможном снижении ставки уже к июльскому заседанию. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с поправкой на сезонность составила 5,5% — ниже прогноза на 2025 год (7%). Также отмечается стабильность рынка труда и сдержанный рост кредитования.
Более оптимистичные прогнозы допускают снижение ставки уже 6 июня, если не возникнет внешних экономических потрясений. Экономисты отмечают, что замедление экономики и контролируемая инфляция создают возможности для мягкой денежно-кредитной политики.
Для бизнеса и граждан это значит, что кредиты и ипотека останутся дорогими, но ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно следить за дальнейшими экономическими показателями и заявлениями Центробанка.
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