«У нас нет выхода, нужно держаться»: глава Центробанка оповестила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Эксперты: ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21% — но снижение возможно летом

Большинство аналитиков считают, что на июньском заседании Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Высокие инфляционные ожидания населения, годовая инфляция в 15,5% и бюджетные расходы не способствуют смягчению денежно-кредитной политики.

Тем не менее, часть экспертов предполагает, что ЦБ может дать сигнал о возможном снижении ставки уже к июльскому заседанию. Это связано с замедлением роста цен: в апреле инфляция с поправкой на сезонность составила 5,5% — ниже прогноза на 2025 год (7%). Также отмечается стабильность рынка труда и сдержанный рост кредитования.

Более оптимистичные прогнозы допускают снижение ставки уже 6 июня, если не возникнет внешних экономических потрясений. Экономисты отмечают, что замедление экономики и контролируемая инфляция создают возможности для мягкой денежно-кредитной политики.

Для бизнеса и граждан это значит, что кредиты и ипотека останутся дорогими, но ожидания снижения ставки поддерживают рынок. До июля важно следить за дальнейшими экономическими показателями и заявлениями Центробанка.