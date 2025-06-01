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«У нас нет какого-либо выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Уже 6 июня Центробанк России примет новое решен...

dp.ru

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Уже 6 июня Центробанк России примет новое решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», уверены: изменений не будет, и ставка останется на уровне 21% годовых. Однако мнения специалистов всё же разделились.

Почему не понижают?

Главные причины сохранения ставки:

– Рост инфляционных ожиданий среди населения;
– Высокая фактическая инфляция — сейчас около 15,5% годовых;
– Активные расходы бюджета;
– Сложности с курсом рубля.

Всё это заставляет Центробанк сохранять осторожность, несмотря на снижение темпов роста цен в последние месяцы.

Есть ли шанс на снижение в будущем?

Да. Некоторые эксперты считают, что ЦБ может смягчить свою риторику и намекнуть на возможное снижение ставки уже в июле. Например, Александр Головцов из УК ПСБ указал, что по итогам апреля инфляция с учётом сезонных факторов составила 5,5% в годовом выражении — это ниже прогноза самого регулятора.

А может, ставку понизят уже сейчас?

Есть и более смелые прогнозы: часть аналитиков допускает, что снижение произойдёт уже 6 июня. Они ссылаются на замедление экономики, сдержанный рост кредитования и стабильную ситуацию на рынке труда. По мнению Дмитрия Целищева из «Риком-Траст», если до заседания не случится резких внешнеэкономических изменений, ЦБ может начать постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Вывод

Пока большинство экспертов склоняются к тому, что ставка останется без изменений. Но сигнал о возможном снижении в будущем может прозвучать уже на этом заседании. Всё зависит от макроэкономических условий и действий властей в ближайшие недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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