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"У нас нет иного выхода": Набиуллина рассказала, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

На недавнем форуме «Кибербезопасность в финанса...

vestnikstroy.ru

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На недавнем форуме «Кибербезопасность в финансах», Эльвира Набиуллина, руководитель Центробанка России, предоставила важное заявление касательно будущего монетарной политики страны. По её словам, снижение ключевой ставки в России возможно при условии стабилизации инфляции.

Механизмы влияния на инфляцию

Глава Центробанка подчеркнула, что регулятор активно использует изменение ключевой ставки как инструмент для контроля инфляции. Повышение ставки является мерой для её сдерживания. Набиуллина объяснила: «Во время повышения ключевой ставки мы стремимся удержать инфляцию, предотвратив её возможный рост выше ожидаемых уровней».

Условия для снижения ставки

Однако, перспектива снижения ключевой ставки зависит от устойчивого сокращения уровня инфляции. «Снижение ключевой ставки станет возможным только тогда, когда мы увидим, что инфляция не просто падает, но делает это стабильно, приближаясь к нашей целевой отметке в 4%», - отметила Набиуллина.

Влияние на экономику

Стабильное снижение ключевой ставки может иметь значительное положительное влияние на экономическую ситуацию в стране, улучшая условия кредитования и стимулируя инвестиционную активность. Это также может сказаться на уровне жизни граждан, поскольку уменьшение ставки часто приводит к снижению стоимости кредитов для потребителей и бизнеса.

Заключение

Пока что решения Центробанка ожидаются с большим интересом, как со стороны финансового сектора, так и широкой публики. Важность прозрачной и предсказуемой политики в области регулирования ключевой ставки не может быть недооценена, поскольку она играет ключевую роль в экономической стабильности страны.

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