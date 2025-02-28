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«У нас нет иного выхода»: Эльвира Набиуллина рассказала, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, н...

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На недавно проведённом форуме «Кибербезопасность в финансах», Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации, поделилась важной информацией относительно будущего ключевой ставки в стране.

По её словам, перспектива снижения ставки напрямую зависит от темпов сокращения инфляции.

Механизмы регулирования инфляции

Глава Центробанка подчеркнула, что инструментом воздействия на инфляцию служит изменение ключевой ставки. Повышение этой ставки является способом сдерживания инфляционных процессов. Набиуллина объяснила, что без этого мероприятия уровень инфляции мог бы значительно превышать текущие показатели.

Прогнозы по ключевой ставке

«Реальное снижение ключевой ставки мы можем ожидать только тогда, когда увидим стабильное и устойчивое снижение уровня инфляции к заданной цели в 4%», — заявила Набиуллина.

По её словам, только достигнув этих критериев, Центробанк сможет переходить к политике смягчения денежно-кредитных условий.

Важность кибербезопасности в контексте финансовой стабильности

В дополнение к вопросам макроэкономической политики, форум также подчеркнул роль кибербезопасности в защите финансовой инфраструктуры страны. Эффективные меры по обеспечению кибербезопасности являются ключевыми для поддержания стабильности и доверия в финансовой системе, что также влияет на макроэкономическую среду и политику Центробанка.

Это выступление предоставило значимое понимание текущей экономической стратегии России и подчеркнуло важность согласованных усилий в области финансовой стабильности и кибербезопасности, сообщает life.ru.

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