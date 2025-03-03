«У нас нет иного выхода»: Эльвира Набиуллина поделилась, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

На прошедшем форуме «Кибербезопасность в финансах» Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ, обсудила перспективы изменения ключевой процентной ставки, связывая их с темпами сокращения инфляции в стране.

Регулирование инфляции через ключевую ставку

По словам Набиуллиной, ключевая ставка является основным инструментом Центробанка в борьбе с инфляцией. Повышение ставки помогает контролировать инфляционные риски и поддерживать экономическую стабильность. «Без корректировки ключевой ставки инфляция могла бы значительно выйти за рамки текущих значений,» - отметила она.

Прогнозы изменения ставки

Набиуллина подчеркнула, что снижение ключевой ставки возможно только при условии стабильного и устойчивого уменьшения инфляции до целевого уровня в 4%. Достижение этого показателя позволит Центробанку начать смягчение монетарной политики.

Значение кибербезопасности для финансовой стабильности

В дополнение к макроэкономическим вопросам, на форуме была поднята тема кибербезопасности как фундаментального аспекта обеспечения стабильности финансовой системы страны. Усиление мер по защите данных и инфраструктуры способствует не только сохранению доверия к финансовым учреждениям, но и поддерживает общую макроэкономическую безопасность.