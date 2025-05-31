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«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, у которых имеются вклады и кредиты

На ближайшем заседании 6 июня большинство экспе...

vestnikstroy.ru

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На ближайшем заседании 6 июня большинство экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка России на прежнем уровне — 21% годовых. Среди причин называют рост инфляционных ожиданий населения, высокую текущую инфляцию (15,5% годовых), бюджетные расходы и стабильный валютный курс.

Однако прогнозы не однозначны. Есть предположения, что Центробанк может смягчить риторику и намекнуть на возможность снижения ставки на следующем заседании в июле. Главный аналитик УК ПСБ Александр Головцов отметил, что текущая инфляция с учётом сезонности за апрель составляет всего 5,5%, что значительно ниже предельного прогноза Центробанка на 2025 год (7%).

Некоторые эксперты более оптимистичны и считают, что снижение ключевой ставки возможно уже 6 июня. Дмитрий Целищев из инвесткомпании «Риком-Траст» отметил, что при отсутствии новых внешних экономических шоков и при стабильной инфляции, замедлении роста кредитования и стабильности на рынке труда, Центробанк может начать смягчение денежно-кредитной политики, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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