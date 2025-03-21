«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты

В условиях нарастающей инфляции, Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации, объявила о резком повышении ключевой ставки до 21%.

Это решение стало ответом на ускоренный рост цен, который, по мнению регулятора, подпитывается увеличенным спросом и значительными накоплениями населения.

Стратегия борьбы с инфляцией

По словам Набиуллиной, повышение ставки призвано ограничить инфляционные процессы и поддержать стабильность национальной экономики. Регулятор заявил о готовности к дальнейшим шагам, включая возможное дополнительное повышение ставки, если инфляция не удастся сдержать в рамках целевых 4% к концу 2024 года.

Влияние на вклады и кредитование

В текущих условиях ставки по вкладам достигли своего пика, а банки активно работают над привлечением краткосрочной ликвидности. Ожидается, что ключевая ставка может начать снижение уже во второй половине следующего года, что делает текущий период особенно важным для финансового планирования.

Банки ужесточили условия кредитования, что привело к повышению стоимости займов. Тем не менее, спрос на кредиты со стороны потребителей остаётся высоким. Эксперты советуют заемщикам, которым удалось получить одобрение на кредит, оформить его до возможных дальнейших повышений ставок.

Перспективы и советы

Повышение ключевой ставки является защитной мерой Центробанка, направленной на сдерживание инфляции, которая уже оказывает заметное влияние на экономику. Гражданам и предпринимателям важно следить за развитием ситуации, чтобы понимать потенциальные финансовые последствия для личного бюджета и бизнеса.