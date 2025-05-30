«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка оповестила россиян, у которых есть вклады и кредиты
kasheloff.ru
Что думают эксперты: ставка останется без изменений
Большинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», прогнозируют, что Центробанк не станет менять ключевую ставку, сохранив её на уровне 21% годовых. Среди аргументов:
- Инфляционные ожидания населения остаются высокими.
- Наблюдаемая инфляция достигла 15,5% в годовом выражении.
- Активные бюджетные расходы и курс рубля не способствуют смягчению политики.
Возможен мягкий сигнал: ставка позже может снизиться
Некоторые эксперты полагают, что ЦБ может смягчить риторику, намекнув на возможное снижение ставки на июльском заседании. Это мнение основано на:
- Снижении темпов инфляции — по оценкам, в апреле годовой рост цен с поправкой на сезонность составил 5,5%, что существенно ниже прогноза ЦБ на 2025 год (7%).
- Сдержанном росте кредитования и устойчивом рынке труда.
«Такая динамика позволяет Центробанку осторожно рассматривать снижение, но без резких шагов», — считает Александр Головцов из УК ПСБ.
Есть и более смелые прогнозы
Некоторые аналитики уверены, что ЦБ может пойти на снижение уже 6 июня, особенно если не произойдут внешнеэкономические потрясения.
«Экономика замедляется, инфляция управляется — это создаёт окно возможностей для начала мягкой денежно-кредитной политики», — заявил Дмитрий Целищев из «Риком-Траст».
Что это значит для бизнеса и граждан
Ставка 21% остаётся высокой: кредиты и ипотека по-прежнему дорогие.
Возможные сигналы о снижении обнадёживают рынок.
До июля будет важно следить за курсами, инфляцией и заявлениями регулятора, сообщает banki.
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