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«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка оповестила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Большинство экспертов ожидают, что Банк России ...

kasheloff.ru

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Что думают эксперты: ставка останется без изменений

Большинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», прогнозируют, что Центробанк не станет менять ключевую ставку, сохранив её на уровне 21% годовых. Среди аргументов:

  • Инфляционные ожидания населения остаются высокими.
  • Наблюдаемая инфляция достигла 15,5% в годовом выражении.
  • Активные бюджетные расходы и курс рубля не способствуют смягчению политики.

Возможен мягкий сигнал: ставка позже может снизиться

Некоторые эксперты полагают, что ЦБ может смягчить риторику, намекнув на возможное снижение ставки на июльском заседании. Это мнение основано на:

  • Снижении темпов инфляции — по оценкам, в апреле годовой рост цен с поправкой на сезонность составил 5,5%, что существенно ниже прогноза ЦБ на 2025 год (7%).
  • Сдержанном росте кредитования и устойчивом рынке труда.

«Такая динамика позволяет Центробанку осторожно рассматривать снижение, но без резких шагов», — считает Александр Головцов из УК ПСБ.

Есть и более смелые прогнозы

Некоторые аналитики уверены, что ЦБ может пойти на снижение уже 6 июня, особенно если не произойдут внешнеэкономические потрясения.

«Экономика замедляется, инфляция управляется — это создаёт окно возможностей для начала мягкой денежно-кредитной политики», — заявил Дмитрий Целищев из «Риком-Траст».

Что это значит для бизнеса и граждан

Ставка 21% остаётся высокой: кредиты и ипотека по-прежнему дорогие.

Возможные сигналы о снижении обнадёживают рынок.

До июля будет важно следить за курсами, инфляцией и заявлениями регулятора, сообщает banki.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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