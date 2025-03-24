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«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка Набиуллина, предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Центральный банк России повысил ключевую ставку...

dzen.ru

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В условиях нарастающей инфляции председатель Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, объявила о повышении ключевой ставки до рекордных 21%.

Этот шаг стал ответом на ускоренный рост цен, который, по мнению регулятора, подпитывается увеличением потребительского спроса и накоплениями граждан.

Стратегия Центробанка: борьба с инфляцией

Повышение ставки направлено на сдерживание инфляционных процессов и укрепление экономической стабильности.

Набиуллина подчеркнула, что если инфляция не удастся удержать в пределах целевого уровня 4% до конца 2024 года, возможно дальнейшее увеличение ставки. Этот шаг является частью более широкой стратегии по ограничению роста цен.

Влияние на вклады и кредиты

В связи с повышением ключевой ставки ставки по банковским вкладам достигли пиковых значений. Банки активно привлекают краткосрочные средства, что дает вкладчикам возможность зарабатывать на высоких процентах.

Однако эксперты предупреждают, что в дальнейшем ставки могут снизиться, начиная с второй половины следующего года, что делает текущий момент важным для финансового планирования.

Что касается кредитования, то повышение ставки уже привело к ужесточению условий по кредитам. Банки увеличили стоимость заемных средств, но спрос на кредиты не снижается. Финансовые консультанты советуют заемщикам, которые получили одобрение на кредиты, оформить займы до возможного нового повышения ставки.

Что делать в новых экономических условиях?

Решение Центробанка о повышении ключевой ставки направлено на борьбу с инфляцией, которая уже оказывает заметное давление на экономику страны. В условиях нестабильности важно следить за развитием ситуации, чтобы принять обоснованные финансовые решения.

Гражданам и предпринимателям рекомендуется учитывать прогнозы Центробанка и учитывать возможные изменения в процентных ставках при планировании своих финансов.

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