Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"У нас нет другого выхода": Набиуллина раскрыла, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Во время недавнего форума по кибербезопасности ...

dp.ru

Подписаться на Дзен.канал

Во время недавнего форума по кибербезопасности в финансовой сфере Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила о перспективе снижения ключевой ставки в ответ на стабилизацию уровня инфляции в стране.

Основная информация: Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк активно управляет инфляционными процессами через механизм корректировки ключевой ставки. По её словам, увеличение ставки в прошлом помогло ограничить рост инфляции. "Благодаря своевременному повышению ставки, мы смогли избежать более значительного ускорения инфляции", — отметила Набиуллина.

Перспективы изменения ставки: Глава Центробанка выразила уверенность, что снижение ключевой ставки возможно в ближайшем будущем, при условии, что уровень инфляции будет стабильно приближаться к целевому показателю в 4%. Это станет возможным, если текущие тенденции уменьшения инфляции сохранятся.

Значение для экономики: Снижение ключевой ставки может иметь значительное влияние на экономическую ситуацию в России, поскольку оно способствует уменьшению стоимости кредитования для бизнеса и частных лиц. Это, в свою очередь, может стимулировать инвестиционную активность и поддержать рост потребительского спроса.

Заключение: С учетом текущей экономической политики и позитивных тенденций в области инфляции, предстоящее снижение ключевой ставки представляется логичным шагом, который поддержит дальнейшее экономическое развитие России. Инвесторы и аналитики с осторожным оптимизмом ожидают предстоящих решений Центробанка, которые окажут влияние на финансовые рынки и общую экономическую стабильность в стране, пишет life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Гид по скидкам Казани

день назад

Женский гид в Казани: красота, стиль, здоровье и отдых для современных женщин

средства от травы и сорняков в огороде

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

лендинг пейдж под ключ в Москве

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

19 часов назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Никита Королев — мастер спорта международного к...

Новости Казани

2 минуты назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Интересное в Казани

день назад

Испытание себя и проверка на годность

Не у нас

7 минут назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Новости Казани

27 минут назад

На реставрацию росписей первого яруса Петропавловского собора выделено 79 млн рублей
В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются тум...
Новости Татарстана
20 часов назад

В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

Новости Казани

час назад

Мэр Казани поздравил жителей города с 23 февраля

Новости Казани

час назад

Всего 3% квартир на рынке недвижимости Казани стоят до 3 млн рублей

Новости Казани

час назад

В Казани в честь 23 февраля прошло вручение премии «Отцовское признание»
Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сцена...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге