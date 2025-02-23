"У нас нет другого выхода": Набиуллина раскрыла, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Во время недавнего форума по кибербезопасности в финансовой сфере Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила о перспективе снижения ключевой ставки в ответ на стабилизацию уровня инфляции в стране.

Основная информация: Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк активно управляет инфляционными процессами через механизм корректировки ключевой ставки. По её словам, увеличение ставки в прошлом помогло ограничить рост инфляции. "Благодаря своевременному повышению ставки, мы смогли избежать более значительного ускорения инфляции", — отметила Набиуллина.

Перспективы изменения ставки: Глава Центробанка выразила уверенность, что снижение ключевой ставки возможно в ближайшем будущем, при условии, что уровень инфляции будет стабильно приближаться к целевому показателю в 4%. Это станет возможным, если текущие тенденции уменьшения инфляции сохранятся.

Значение для экономики: Снижение ключевой ставки может иметь значительное влияние на экономическую ситуацию в России, поскольку оно способствует уменьшению стоимости кредитования для бизнеса и частных лиц. Это, в свою очередь, может стимулировать инвестиционную активность и поддержать рост потребительского спроса.

Заключение: С учетом текущей экономической политики и позитивных тенденций в области инфляции, предстоящее снижение ключевой ставки представляется логичным шагом, который поддержит дальнейшее экономическое развитие России. Инвесторы и аналитики с осторожным оптимизмом ожидают предстоящих решений Центробанка, которые окажут влияние на финансовые рынки и общую экономическую стабильность в стране, пишет life.ru.