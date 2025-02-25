«У нас нет другого выхода»: Эльвира Набиуллина рассказала, стоит ли ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка России, на недавнем форуме по кибербезопасности в финансовой сфере, поделилась ожиданиями относительно будущего ключевой ставки в стране.

Она указала, что начало снижения ставки будет тесно связано с темпами падения инфляции.

Роль ключевой ставки в регулировании инфляции

По словам Набиуллиной, Центральный Банк активно использует инструмент ключевой ставки для контроля инфляции. Повышение ставки является одним из способов сдерживания инфляционных процессов, что препятствует росту цен на потребительские товары и услуги.

Критерии для снижения ключевой ставки

Глава ЦБ подчеркнула, что снижение ключевой ставки станет возможным при условии стабилизации показателей инфляции на уровне, приближающемся к целевому значению в 4% в год.

«Ключевая ставка начнет снижаться, когда мы увидим, что инфляция не просто снижается, но и достигает устойчивости у заданного порога», — заявила Набиуллина.

Согласно заявлениям Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка в России может начать снижаться в ближайшее время, если темпы инфляции будут продолжать уменьшаться и стабилизируются на целевом уровне. Это даст возможность экономике страны перейти к более умеренной монетарной политике, сообщает life.ru.