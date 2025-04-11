«У нас нет другого выхода, держитесь»: Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

На встрече с депутатами КПРФ в Госдуме председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что могло бы произойти, если бы регулятор не увеличил ключевую ставку до 21% годовых.

По её словам, последствия для граждан и бизнеса были бы куда серьезнее.

— Если бы мы не повысили ставку, инфляционное давление на расходы россиян и предпринимателей было бы значительно сильнее. Именно рост цен, а не ставки по кредитам, «съедает» зарплаты и пенсии, — объяснила Набиуллина.

Она подчеркнула важность защиты доходов населения от подорожания товаров и услуг. Центробанк обеспокоен тем, что инфляция в стране уже четвертый год подряд превышает установленный ориентир.

— Такая тенденция напрямую влияет на уровень реальных доходов. Мы этим очень обеспокоены, — добавила глава регулятора.

Набиуллина напомнила, что в 2020 году, во время пандемии, а также в 2022 году ситуация в экономике была нестабильной, и тогдашние отклонения инфляции от целевого уровня были допустимы.

Главное, по её словам, — не допустить выхода инфляции из-под контроля и её перехода в двузначные значения.

Также она отметила, что в последние недели стали заметны первые положительные сигналы — инфляция начала замедляться.