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"У нас нет другого выхода, держитесь": Набиуллина дала понять об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на ...

gorodkirov.ru

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами КПРФ рассказала, почему регулятору пришлось поднять ключевую ставку до 21% годовых. По её словам, если бы этого не сделали, россияне и бизнес сильнее почувствовали бы удары инфляции — она бы «съедала» зарплаты, пенсии и увеличивала издержки.

Набиуллина подчеркнула, что задача Центробанка — защитить реальные доходы граждан от роста цен. Она также напомнила, что инфляция уже на протяжении четырёх лет превышает целевой уровень, что вызывает серьёзную озабоченность у регулятора.

По её словам, в 2020 году и в 2022-м инфляция выходила за рамки целей из-за кризисных ситуаций, но такие отклонения тогда были допустимыми. Главное, считает председатель ЦБ, не допустить, чтобы рост цен вышел из-под контроля и стал двузначным.

Набиуллина также отметила, что действия Центробанка уже приносят первые результаты. Если смотреть на динамику по месяцам, инфляция начала замедляться. А недельная статистика показывает, что положительная тенденция продолжается, пишет finance.mail.ru.

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