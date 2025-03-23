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"У нас нет другого выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, у которых имеются вклады и кредиты

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина зая...

samara.tsargrad.tv

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 21% — это мера для борьбы с инфляцией. По её словам, если запланированного снижения цен не удастся достичь, ставка может подняться ещё выше. Такое решение серьёзно влияет на стоимость кредитов и доходность вкладов: первые становятся дороже, вторые — выгоднее.

Как пояснила Набиуллина, рост цен связан с тем, что у населения накопилось много свободных денег, что подогрело спрос. Банк России придерживается жёсткой политики и допускает повторное повышение ставки в этом году — всё будет зависеть от того, удастся ли удержать инфляцию на уровне 4% в 2024 году, как запланировано.

Экономисты считают, что ставки по вкладам сейчас близки к своему максимуму. Центробанк, в свою очередь, уже достиг пика по ключевой ставке, и вторая половина года может принести её снижение. Сейчас банки заинтересованы в краткосрочных вкладах, и именно под них формируют условия, соответствующие запросам клиентов, пишет gorodkirov.ru.

Что касается кредитов, то здесь ситуация осложнилась: банки ужесточили условия и подняли ставки. Однако интерес к займам остался высоким. Если ставка вырастет снова, кредиты станут ещё менее доступными. Поэтому тем, кому уже одобрили заявку, стоит поторопиться с оформлением — скорее всего, банки сохранят текущие условия до конца года, пишет gorodkirov.ru.

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