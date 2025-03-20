«У нас нет другого выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации, объявила о повышении ключевой ставки до 21% в ответ на растущую инфляцию.

Она не исключила дальнейшего увеличения ставки, если текущие меры не окажутся достаточно эффективными.

Согласно заявлениям Набиуллиной, решение о повышении ставки было принято на фоне увеличения спроса и значительных накоплений населения, что способствовало росту цен. Регулятор сохраняет строгую позицию и готов к дальнейшим шагам, если инфляция не будет сдержана в пределах ожидаемых 4% к 2024 году.

Экономические аналитики отмечают, что текущие ставки по вкладам находятся на пике, а ключевая ставка достигла максимального значения и может начать снижаться во второй половине следующего года. Банки активно привлекают краткосрочную ликвидность, реагируя на потребности вкладчиков и адаптируясь к изменениям на рынке.

В контексте кредитования, банки ужесточили условия, повысив стоимость займов, но спрос со стороны потребителей остается высоким. Эксперты советуют заемщикам, получившим одобрение на кредит, оформить его до возможного следующего повышения ставки, поскольку банки могут сохранить утвержденные условия до конца текущего года.

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ — это защитная мера против инфляции, которая уже влияет на экономику страны, особенно в сфере кредитования и банковских вкладов.

Важно следить за развитием ситуации, чтобы понимать потенциальные финансовые последствия для отдельных граждан и бизнеса в целом, сообщает gorodkirov.