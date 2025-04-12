"У нас не осталось другого выхода, держитесь": Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки
vestnikstroy.ru
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы значительно более ощутимой как для граждан, так и для бизнеса. «Инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты и пенсии», — пояснила она.
Она также подчеркнула важность защиты зарплат и пенсий от роста цен.
Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу того, что инфляция в России уже четыре года превышает целевые показатели. «Мы переживаем, что инфляция остаётся выше нашей цели уже четыре года, так как её ускорение напрямую влияет на реальные доходы людей», — отметила она.
Председатель ЦБ добавила, что в 2020 году, в период пандемии, и в 2022 году, когда были экстремальные условия, отклонения инфляции от цели были более-менее допустимы. «В такие периоды отклонения инфляции от цели можно воспринимать как приемлемые, главное, чтобы она не вышла из-под контроля и не стала двузначной», — пояснила Набиуллина.
Также она указала, что данные за последние недели показывают тенденцию к замедлению инфляции в России. «Мы видим уже явные эффекты от повышения ставки, инфляция снижается, если анализировать месячные темпы. Недельные данные позволяют ожидать, что замедление инфляции продолжится», — добавила глава Банка России, пишет finance.mail.ru.
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