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"У нас не осталось другого выхода, держитесь": Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, ...

vestnikstroy.ru

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Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы значительно более ощутимой как для граждан, так и для бизнеса. «Инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты и пенсии», — пояснила она.

Она также подчеркнула важность защиты зарплат и пенсий от роста цен.

Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу того, что инфляция в России уже четыре года превышает целевые показатели. «Мы переживаем, что инфляция остаётся выше нашей цели уже четыре года, так как её ускорение напрямую влияет на реальные доходы людей», — отметила она.

Председатель ЦБ добавила, что в 2020 году, в период пандемии, и в 2022 году, когда были экстремальные условия, отклонения инфляции от цели были более-менее допустимы. «В такие периоды отклонения инфляции от цели можно воспринимать как приемлемые, главное, чтобы она не вышла из-под контроля и не стала двузначной», — пояснила Набиуллина.

Также она указала, что данные за последние недели показывают тенденцию к замедлению инфляции в России. «Мы видим уже явные эффекты от повышения ставки, инфляция снижается, если анализировать месячные темпы. Недельные данные позволяют ожидать, что замедление инфляции продолжится», — добавила глава Банка России, пишет finance.mail.ru.

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