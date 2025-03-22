"У нас не оказалось другого выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку подняли до 21% в год, чтобы сдержать рост цен. Она подчеркнула, что если инфляция не начнёт снижаться, регулятор может пойти на новое повышение. Такое решение серьёзно влияет на банковские условия: кредиты становятся дороже, а вклады — более выгодными.

По словам Набиуллиной, инфляцию подогревает высокий спрос, который сформировался на фоне накопленных сбережений россиян. ЦБ по-прежнему придерживается жёсткой позиции и допускает, что к концу года ставку придётся снова поднять, если инфляция не приблизится к целевым 4% в 2024 году.

Аналитики считают, что нынешние ставки по вкладам уже близки к своему пику, а ключевая ставка может начать снижаться во второй половине года. Банки в этой ситуации стараются привлекать деньги на короткие сроки — это отражается на структуре вкладов и предпочтениях клиентов.

Что касается кредитов, то здесь ситуация сложнее: банки ужесточили условия и сделали займы менее доступными, но спрос остаётся высоким. Если ставка ещё раз вырастет, кредиты подорожают. Поэтому тем, кто уже получил одобрение, стоит не откладывать оформление — банки, как правило, сохраняют условия до конца года, пишет gorodkirov.ru.