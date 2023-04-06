Российский боец разыскал парня, который спас его в зоне спецоперации

Российский боец Вадим Сологуб, чудом выживший после страшного ранения в зоне СВО, смог найти того, кто не побоялся под пулями вытащить его с поля боя. Олег Лымарь и Вадим встретились в студии программы Андрея Малахова на федеральном телеканале.

Вадим попал под обстрел, разорвавшийся рядом снаряд сразу лишил его ноги. Он смог наложить жгут, чтобы не умереть от потери крови.

"У меня уже ноги не было, а он вдруг взял и рванул под пулями меня спасать", - рассказывает Вадим.

Он - это Олег, боец другого отряда. Олег все видел и решил, что парня без ноги никак нельзя бросать. Рискуя собой, парень под сощным обстрелом все-таки смог вытащить с поля боя незнакомого бойца.

Почти полгода ушло у Вадима на поиски того, кто спас его. Помогли в этом и журналисты, и бывшие сослуживцы. Парни наконец смогли встретиться.