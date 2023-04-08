К гробу погибшего военкора Татарского положили кувалду и чехол от скрипки

В Москве сегодня, 8 апреля, похоронили Владлена Татарского. Военкор погиб 2 апреля во время теракта в кафе в Петербурге. Взорвалась подаренная ему статуэтка.

К гробу военкора положили кувалду и чехол от скрипки, их, по словам очевидцев, принесли бойцы ЧВК "Вагнер", пишет SHOT.

После гибели Татарского решением Евгения Пригожина он был посмертно зачислен в ряды его ЧВК. И семья военкора сможет получить выплаты, которые положены родным любого погибшего "вагнеровца".

Прощание с военкором Татарским прошло на Троекуровском кладбище, и отдать дань памяти ему пришли сотни людей.

