К гробу погибшего военкора Татарского положили кувалду и чехол от скрипки

У гроба погибшего военкора Татарского положили кувалду и чехол от скрипки
Фото: SHOT
В Москве сегодня, 8 апреля, похоронили Владлена Татарского. Военкор погиб 2 апреля во время теракта в кафе в Петербурге. Взорвалась подаренная ему статуэтка.
К гробу военкора положили кувалду и чехол от скрипки, их, по словам очевидцев, принесли бойцы ЧВК "Вагнер", пишет SHOT.
После гибели Татарского решением Евгения Пригожина он был посмертно зачислен в ряды его ЧВК. И семья военкора сможет получить выплаты, которые положены родным любого погибшего "вагнеровца".
Прощание с военкором Татарским прошло на Троекуровском кладбище, и отдать дань памяти ему пришли сотни людей.