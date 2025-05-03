«У Григория как-то не пошло дело...» 19-летняя невеста Лепса раскрыла секрет об интиме с 62-летним женихом

19-летняя возлюбленная Григория Лепса рассказала об отношениях с артистом

Прошлым летом 62-летний Григорий Лепс представил публике свою новую избранницу — 18-летнюю Аврору Кибу. Молодая девушка сразу же оказалась в центре внимания СМИ и поклонников. Сейчас, спустя почти год, она уверенно заявляет, что готова стать женой музыканта.

Кто такая Аврора Киба

Аврора, настоящее имя которой — Белякова, родилась в 2006 году в обеспеченной семье московского бизнесмена и светской львицы. С ранних лет она жила в роскоши: ездила в школу с водителем, носила брендовые вещи и часто бывала за границей. По достижении 18 лет она устроила себе вечеринку в дорогом отеле Дубая и попросила у родителей сделать ринопластику, мечтая довести свою внешность «до совершенства».

Хотя мать мечтала видеть дочь балериной, Аврора выбрала другой путь — она поступила в колледж в Лондоне, решив стать дизайнером. Также девушка интересуется музыкой и даже записала песню под псевдонимом Avri, став популярной среди российской молодёжи.

Знакомство с Лепсом и развитие отношений

Появление Авроры рядом с Лепсом на Петербургском экономическом форуме стало неожиданностью. Сам артист сказал, что девушка — его невеста, хотя сама она тогда ещё не определилась с этим статусом. Позже в её соцсетях появилось фото с кольцом и переписка, в которой она намекнула, что хочет замуж, а не учиться.

Разница в возрасте — 44 года — вызвала споры в обществе. Многие заподозрили Аврору в корысти, но она уверяет: финансовая сторона её не интересует, ведь сама она из состоятельной семьи. По её словам, ей важны искренние чувства и стабильность в отношениях — и Лепс, по её мнению, полностью соответствует этим критериям.

Реакция окружающих и поведение Авроры

Девушка продолжает активно вести блог, участвовать в фотосессиях и развивать себя как медийную личность. На слухи о возможной беременности она ответила с иронией, показав стройную фигуру и отметив, что сначала планирует свадьбу.

На вопросы об интимной жизни она также отреагировала с юмором, сказав, что у Лепса «что-то не пошло» с тестом, но он хорошо готовит мясо, а сама она «не испытывает дискомфорта». Эта шутка вызвала бурное обсуждение, но Аврора предпочла не реагировать на критику.

Подруги Кибы тоже не остались в стороне. В шутливом видео одна из них отказалась показать отца Авроре, опасаясь, что та может увлечься мужчиной её семьи.

Что дальше?

Сам Лепс не исключает возможность венчания, если невеста будет на это готова. Однако пока ни он, ни Аврора не уточняют, будет ли свадьба и когда она состоится, пишет runews24.ru.