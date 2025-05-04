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«У Григория как-то не пошло дело...» 19-летняя девушка Лепса высказалась об интиме с 62-летним женихом

62-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба...

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62-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба: роман, слухи и общественная реакция

В 2024 году Григорий Лепс представил публике свою избранницу — 18-летнюю Аврору Кибу, уроженку обеспеченной московской семьи. Сегодня ей 19, и девушка уже уверенно заявляет, что готова стать женой известного певца.

Кто такая Аврора Киба?

Аврора родилась в семье бизнесмена Ильи Белякова и светской львицы Натальи Беляковой. С юных лет она вела насыщенную жизнь: частые поездки за границу, элитные школы, брендовая одежда. После окончания школы переехала в Лондон, где учится на дизайнера одежды. Также Киба занимается музыкой и модельной карьерой. Под псевдонимом Avri она выпустила трек «Пьяная дура», ставший популярным среди молодёжи.

Отношения с Лепсом

На Петербургском экономическом форуме 2024 года Лепс впервые появился с Авророй. Позже он подтвердил, что она — его невеста. Девушка же подогрела интерес к их союзу, опубликовав фото кольца и скрин с фразой: «Не хочу учиться, хочу замуж».

Разница в возрасте — 44 года — вызвала активное обсуждение. Одни считают отношения пиаром, другие — честным выбором. Сама Аврора утверждает: финансы Лепса ей не важны, ведь она и так из состоятельной семьи. Главное для неё — любовь и семья.

Реакция публики и друзей

В сети девушку не раз обвиняли в расчёте. В ответ она с иронией прокомментировала слухи о личной жизни: «У Григория с тестом не очень... но он прекрасно готовит мясо». В соцсетях также появилось видео, где подруга Авроры в шутку не показывает ей фото отца — «чтобы сохранить родительский брак».

Родные Лепса отмечают, что отношения с молодой девушкой пошли артисту на пользу: он стал следить за здоровьем и заниматься спортом. О дате свадьбы пара пока не сообщает, пишет runews24.ru.

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