У главы разведуправления Украины нашли карту "расчлененной" России без Кубани, Курска и Белгорода

В кабинете главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова была обнаружена карта России без Кубани, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает "МК".

Журналисты обнаружили карту, на которой Курская, Белгородская области и Кубань были черным фломастером "присоединены" к Украине. Журналисты спросили, не является ли это целью, на что Буданов не ответил.

"Все видят то, что хотят видеть. Может, это просто широкий маркер. А может, нет", - неопределенно ответил начальник ГУР.

На карте также видна Ичкерия вместо Чечни.

Ранее подобную карту "расчленения" России публиковали ряд западных СМИ. А глава МИД России Сергей Лавров заявил тогда, что на Западе открыто заявляют о желании нанести России военное поражение и расчленить ее.

