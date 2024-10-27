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«У Чимаева больше шансов закончить бой с Уиттакером в первом‑втором раунде» — комментирует боец ММА Андрей Корешков

На предстоящем турнире UFC 308, который состоит...

dzen.ru

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На предстоящем турнире UFC 308, который состоится в Абу-Даби, все внимание будет приковано к поединку между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером. Российский боец Андрей Корешков, в разговоре с «Матч ТВ», поделился своими ожиданиями от этого боя и оценил шансы обоих спортсменов.

Путь Чимаева и Уиттакера к Бою

Хамзат Чимаев, происходящий из Чеченской Республики и представляющий Швецию и ОАЭ, на дату боя имеет за плечами семь поединков в UFC с непобедимым рекордом. Встреча с экс-чемпионом UFC, австралийцем Робертом Уиттакером, обещает быть одним из самых зрелищных событий турнира.

Анализ Корешкова

Андрей Корешков, имеющий опыт спаррингов с тяжелыми бойцами, такими как Александр Шлеменко и Андрей Пуляев, отметил важность весовой категории в этом бою. Чимаев, который выступает как в полусреднем, так и в среднем весе, на этот раз будет биться в категории до 84 кг.

"Каждый килограмм веса ощущается," говорит Корешков. "Весогонка влияет на мощность и выносливость бойца. Больший вес может дать преимущество в мощи, но также и увеличит утомляемость."

Прогнозы на Бой

Корешков предполагает, что Чимаев может попытаться завершить бой досрочно. "У Хамзата больше шансов закончить бой в первом или втором раунде, возможно, приемом или нокаутом," — сказал он. В то же время, Уиттакер, по мнению Корешкова, может проявить свою выносливость и опыт, что даст ему преимущество в более поздних раундах.

Взгляд на Карьеру Бойцов

На сегодняшний день мы можем видеть, что у Чимаева количество побед достигло 13. У него нет ни одного поражения. А вот статистика Уиттакера не такая радостная. У него в два раза больше побед, их число достигло 26, но у него и семь поражений. Их предстоящий бой не только станет ключевым моментом в карьере каждого из бойцов, но и определит дальнейшие перспективы в среднем весе UFC.

С учетом всех факторов, бой обещает быть напряженным и непредсказуемым, а болельщики и эксперты с нетерпением ждут его исхода, пишет matchtv.ru.

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