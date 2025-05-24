У ЦБ не окажется выхода, готовьтесь: россиян, имеющих вклады и кредиты в рублях, предупредили

Ключевая ставка может снизиться: что это значит для вкладов и кредитов

Если у вас есть рублёвый вклад или кредит, стоит готовиться к переменам. По мнению экспертов, Банк России уже в ближайшее время может начать снижать ключевую ставку. Это повлияет и на доходность депозитов, и на условия по займам.

Почему ставка пойдёт вниз?

Главная причина — замедление инфляции. К концу 2025 года её уровень может упасть до 6–6,5%. А при текущей ключевой ставке в 21% реальная доходность вкладов слишком высока — банки и экономика в целом могут этого не выдержать.

Второй фактор — сильный рубль. За счёт притока капитала курс укрепляется, что помогает импортёрам, но снижает доходы экспортёров и государственного бюджета. Снижение ставки может сгладить эти последствия.

Как это повлияет на вас?

Вкладчики:

Доходность по новым вкладам, скорее всего, снизится;

Но банки могут предложить интересные условия для долгосрочных вкладов, чтобы удержать клиентов.

Заёмщики:

Для них новости хорошие — кредиты, в том числе ипотека, могут стать доступнее;

Если ставка действительно снизится, возможно, появятся предложения по рефинансированию на более выгодных условиях.

Что стоит делать уже сейчас?

Открываете вклад? Рассмотрите варианты с фиксированной ставкой на длительный срок — это поможет сохранить текущую доходность;

Уже есть кредит? Уточните в банке возможность пересмотра условий, если ставка ЦБ снизится;

Планируете заём? Подождите — возможно, в ближайшие месяцы появятся выгодные предложения.

Важный вывод

Снижение ключевой ставки — вопрос времени. Уже сейчас стоит пересмотреть свои финансовые решения, чтобы адаптироваться к новым условиям. Грамотный подход поможет сохранить доходы и уменьшить кредитную нагрузку. Следите за новостями и будьте готовы действовать, пишет progorod58.ru.