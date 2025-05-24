У ЦБ не окажется выхода, готовьтесь: россиян, имеющих вклады и кредиты в рублях, предупредили
Ключевая ставка может снизиться: что это значит для вкладов и кредитов
Если у вас есть рублёвый вклад или кредит, стоит готовиться к переменам. По мнению экспертов, Банк России уже в ближайшее время может начать снижать ключевую ставку. Это повлияет и на доходность депозитов, и на условия по займам.
Почему ставка пойдёт вниз?
Главная причина — замедление инфляции. К концу 2025 года её уровень может упасть до 6–6,5%. А при текущей ключевой ставке в 21% реальная доходность вкладов слишком высока — банки и экономика в целом могут этого не выдержать.
Второй фактор — сильный рубль. За счёт притока капитала курс укрепляется, что помогает импортёрам, но снижает доходы экспортёров и государственного бюджета. Снижение ставки может сгладить эти последствия.
Как это повлияет на вас?
Вкладчики:
Доходность по новым вкладам, скорее всего, снизится;
Но банки могут предложить интересные условия для долгосрочных вкладов, чтобы удержать клиентов.
Заёмщики:
Для них новости хорошие — кредиты, в том числе ипотека, могут стать доступнее;
Если ставка действительно снизится, возможно, появятся предложения по рефинансированию на более выгодных условиях.
Что стоит делать уже сейчас?
Открываете вклад? Рассмотрите варианты с фиксированной ставкой на длительный срок — это поможет сохранить текущую доходность;
Уже есть кредит? Уточните в банке возможность пересмотра условий, если ставка ЦБ снизится;
Планируете заём? Подождите — возможно, в ближайшие месяцы появятся выгодные предложения.
Важный вывод
Снижение ключевой ставки — вопрос времени. Уже сейчас стоит пересмотреть свои финансовые решения, чтобы адаптироваться к новым условиям. Грамотный подход поможет сохранить доходы и уменьшить кредитную нагрузку. Следите за новостями и будьте готовы действовать, пишет progorod58.ru.
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