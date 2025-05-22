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У ЦБ не будет выхода, готовьтесь: россиян, имеющих вклады и кредиты в рублях, предупредили

Центробанк может снизить ключевую ставку уже в ...

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Почему ключевая ставка пойдёт вниз

Банк России готовится снизить ключевую ставку до 15–16% в течение следующих месяцев. Основные причины:

  • Замедление инфляции. По прогнозам, к концу 2025 года она опустится до 6–6,5%. Если ставка останется высокой, реальные доходы по вкладам станут чрезмерными, что ударит по банковской системе.
  • Укрепление рубля. Приток капитала из дружественных юрисдикций усилил курс рубля, создавая дисбаланс между импортом и экспортом. Снижение ставки должно поддержать бюджет и стимулировать деловую активность.

Как это скажется на вкладах

Вкладчики столкнутся с изменениями:

  • Доходность новых вкладов снизится, так как банки пересмотрят условия вслед за ЦБ.
  • Однако возможны долгосрочные программы с повышенными ставками, чтобы удержать клиентов.

Что делать:

  • Выбирайте вклады с фиксированной ставкой и возможностью досрочного снятия без потерь. Это даст гибкость в условиях перемен.

Как изменятся кредиты

Заёмщики, напротив, могут выиграть:

  • Проценты по ипотеке и потребкредитам начнут снижаться, особенно если ЦБ официально объявит о смене курса.
  • Возможность рефинансирования существующих кредитов станет более актуальной, но стоит внимательно изучать предложения банков.

Что делать:

  • Отложите оформление новых кредитов, если это не срочно. Следите за решениями ЦБ и новыми условиями от банков.

Что важно сделать уже сейчас

Для вкладчиков:

  • Зафиксируйте выгодные ставки по долгосрочным вкладам.
  • Изучите условия досрочного расторжения договора.

Для заёмщиков:

  • Не спешите с новыми займами.
  • Узнайте о возможностях реструктуризации текущих долгов.

Главный вывод

Снижение ключевой ставки — вопрос времени. Уже сейчас стоит подготовиться: пересмотрите условия по своим вкладам и кредитам, изучите новые предложения банков и оставайтесь в курсе решений Центробанка. Это поможет сохранить доходность и минимизировать потери в будущем, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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